Criptomoedas na previdência: é possível?

Por João Marco Braga da Cunha*

Quando pensamos em poupar e investir para garantir a tranquilidade na terceira idade, é natural adotarmos uma postura conservadora. Afinal, não queremos colocar nosso futuro em risco. Consequentemente, é possível ter a impressão de que os criptoativos, por serem tão voláteis, até mais do que outras classes de risco, como ações, não seriam um investimento adequado para a previdência. Essa impressão, porém, não encontra respaldo nos dados.

Consideremos, por simplicidade, que uma carteira de previdência seja representada pelo índice IMA-B 5+ da ANBIMA, que é uma cesta de títulos federais indexados à inflação com vencimento superior a cinco anos. A volatilidade desse índice costuma ficar entre 7% e 8%.

Volatilidade

Em contraste, o bitcoin, o criptoativo menos volátil atualmente, tem apresentado volatilidade na casa dos 50%. Ainda assim, é possível adicionar um pouco de bitcoin ao IMA-B 5+ sem que a carteira resultante fique mais volátil. Isso ocorre porque o bitcoin é descorrelacionado do IMA-B 5+. Normalmente, a correlação observada entre os dois é levemente negativa.

Diversificação

É aí que o efeito diversificação entra em cena. Mesmo que, de forma conservadora, consideremos que o bitcoin seja dez vezes mais volátil que o IMA-B 5+ e que haja uma moderada correlação positiva de 20% entre eles, é possível

demonstrar que uma alocação de até 6% em bitcoin não aumentaria a volatilidade do índice de títulos públicos.

Em nome do conservadorismo mais uma vez, podemos considerar uma alocação de metade desse valor, 3%, e simular o que teria acontecido nos últimos quatro anos, que é aproximadamente um ciclo do bitcoin (gráfico abaixo).

Enquanto o índice puro rendeu em média 5,3% ao ano, a carteira com 3% de bitcoin, rebalanceada trimestralmente, rendeu 7,9%, uma diferença de 2,6%. Detalhe: a adição de bitcoin tornou a volatilidade marginalmente menor: 7,70% contra 7,76%.

Impactos

Mas qual o impacto desse retorno adicional no planejamento previdenciário? Analisemos o caso de um poupador de 30 anos que deseja poupar um montante mensal até os 65 anos e, a partir de então, ter uma renda mensal de R$ 5.000 até os 90 anos.

Com a taxa de retorno real atual do IMA-B 5+, de 6,5%, ele precisaria juntar R$ 655 por mês. Ao incorporarmos um retorno adicional — não os 2,6% a mais observados nos últimos quatro anos, mas, conservadoramente, metade desse valor, totalizando 7,8% para a carteira com 3% de bitcoin — o poupador precisaria juntar apenas R$ 440 mensais.

São praticamente dois terços do valor anterior, uma diferença e tanto causada pelo "milagre" dos juros compostos.

Nos EUA, após o lançamento dos ETFs de bitcoin à vista no início do ano, observa-se um crescimento no número de fundos de pensão com alocação, o que mostra que essa combinação faz sentido.

No Brasil, graças à postura vanguardista dos reguladores locais, há uma grande gama de produtos financeiros regulados com exposição a criptoativos: fundos comuns, fundos de previdência, ETFs e futuros. Não faltam alternativas para um investidor brasileiro que queira turbinar a sua aposentadoria com cripto.

Prudência, dinheiro no bolso e canja de galinha não fazem mal a ninguém, como bem sabe Jorge Benjor. Mesmo com uma análise conservadora em vários aspectos, é possível verificar que: (i) é viável adicionar uma pequena parcela de cripto a um portfólio típico de previdência sem aumentar seu risco, medido pela volatilidade; (ii) essa pequena alocação pode trazer incrementos substanciais ao retorno do portfólio; e (iii) esse retorno adicional faz uma enorme

diferença no contexto de planejamento previdenciário.

Canja de galinha faz bem para a nossa saúde física, da mesma forma que uma abordagem prudente e baseada nos dados sobre investimentos com criptoativos faz bem para a nossa saúde financeira.

*João Marco Braga da Cunha é Diretor de Gestão na Hashdex.

