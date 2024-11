ETF de bitcoin da BlackRock ultrapassa o de ouro em ativos sob gestão meses após lançamento

O iShares Bitcoin Trust (IBIT) foi lançado pela BlackRock em janeiro deste ano como um dos primeiros ETFs de bitcoin à vista aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) do país. Agora, o IBIT ultrapassou o iShares Gold ETF (IAU), ETF de ouro da própria gestora.

De acordo com dados da BlackRock, nesta sexta-feira, 8, o IBIT possui cerca de US$ 33,17 bilhões em ativos sob gestão. Por outro lado, o IAU, lançado há aproximadamente 20 anos, possui US$ 32,9 bilhões.

“Ouro digital”

O rápido avanço do ETF de bitcoin à vista no mercado americano sinaliza uma grande demanda institucional pelo ativo digital, que agora possui a chancela da maior gestora de ativos do mundo. A BlackRock possui cerca de US$ 10,5 trilhões em ativos sob gestão e Larry Fink, o CEO da empresa, afirma que o bitcoin é o “ouro digital”.

Com a vitória de Donald Trump para presidência do Estados Unidos na última quarta-feira, 6, o bitcoin atraiu a atenção de investidores, atingindo quatro máximas históricas seguidas. Na última quinta-feira, 7, os ETFs de bitcoin tiveram uma entrada recorde de US$ 1,4 bilhão em apenas um dia.

O valor de mercado do bitcoin ultrapassou a Meta (antigo Facebook) e agora se aproxima da prata, em US$ 1,5 trilhão. No entanto, o ativo digital ainda está longe da capitalização do ouro, acima de US$ 17 trilhões.

