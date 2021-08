Criptomoedas ligadas a DeFi e NFTs lideram ranking de performance de julho

Depois de alguns meses andando de lado, o preço do bitcoin voltou a subir no final de julho e chegou a 10 dias consecutivos de alta. Mas a principal criptomoeda do mundo ficou longe do desempenho de outros ativos digitais no último mês. Julho foi o mês dos tokens ligados aos universos de finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não-fungíveis (NFTs).

Entre os 10 criptoativos de melhor performance no último mês - considerando apenas aqueles entre os 100 maiores do mundo por valor de mercado - seis estão ligados a esses dois setores da indústria de cripto e blockchain.

O ativo digital que mais valorizou em julho foi o AXS, a criptomoeda nativa do jogo em blockchain Axie Infinity, que utiliza a tecnologia dos NFTs. Foram impressionantes 466% de ganhos no período, segundo dados do site CoinMarketCap. Atualmente, seu valor de mercado está em 2,5 bilhões de dólares, o que a coloca como o 45º maior criptoativo do mundo.

O segundo lugar ficou com a FLOW, criptomoeda de mesmo nome da rede blockchain criada exclusivamente para aplicações envolvendo NFTs. Seu preço saltou 111%, levando seu valor de mercado a pouco mais de 1,1 bilhão de dólares, o 72º maior do mundo.

Fecha o pódio de julho a criptomoeda LUNA, da plataforma Terra, que tem como missão o de contornar o problema da volatilidade dos criptoativos com uso de stablecoins para permitir pagamentos e transações financeiras com o uso da tecnologia blockchain. Seu preço aumentou 101%, que fez o market cap atingir 4,8 bilhões de dólares, o 25º maior do mundo.

As outras criptomoedas no top 10 das mais valorizadas foram Quant, projeto que tem como objetivo criar uma ponte para conectar diferentes blockchains (alta de 79,5% no mês); OKB, a criptomoeda da corretora OKEx (75,2%); Stacks, que oferece uma solução de primeira camada para levar contratos inteligentes e aplicações descentralizadas (dApps) para a rede Bitcoin (54,5%); KuCoin Tokens, cripto nativa da corretora KuCoin (38,6%); Ankr, que oferece solução de hospedagem em nuvem para nós de redes blockchain (36,7%); Synthetix, que é um protocolo de DeFi (33,5%); e Unus Sed Leo, a criptomoeda da exchange Bitfinex (30,1%).

Os números são reflexo do aumento do interesse por duas tecnologias relacionadas ao blockchain que vêm ganhando espaço com um público mais amplo, que não está tão envolvido com o mercado cripto.

Os NFTs, por exemplo, já romperam a barreira do nicho e hoje são usados por algumas das maiores marcas do mundo, como Coca-Cola, NBA e muitas outras. Além disso, jogos play-to-earn (ou "jogue para lucrar") em blockchain, que utilizam NFTs, ganharam imensa popularidade nas últimas semanas, em especial o Axie Infinity, cuja criptomoeda nativa lidera a lista de performance do mês.

As aplicações de DeFi, por outro lado, ainda não caíram nas graças do consumidor comum, devido principalmente à complexidade técnica e o conhecimento necessário para utilizar esse tipo de plataforma, mas o seu crescimento já vem chamando a atenção de gigantes de pagamentos e instituições financeiras, como o PayPal.

No mesmo período em que criptos de NFT e DeFi acumularam ganhos superiores a 1%, o bitcoin subiu cerca de 19%, chegando a valer pouco mais de 41 mil dólares no último dia do mês. Já o ether, criptomoeda da rede Ethereum, valorizou 21% em julho.

A comparação, entretanto, não diz muita coisa, já que as duas maiores criptomoedas do mundo têm valor de mercado incomparavelmente maior e, portanto, precisam de fluxos igualmente maiores para se valorizar. Além disso, são projetos muito mais antigos e consolidados, que não passam por fases de descoberta e validação, como alguns dos líderes da lista.