Escola de Axie Infinity e games em blockchain arrecada R$ 65 milhões

A Yield Guild Games (YGG), grupo que reúne jogadores de games "play-to-earn" ("jogue para lucrar", na tradução livre) que usam blockchain e NFTs - como o Axie Infinity, cuja criptomoeda nativa subiu 7.800% no ano-, lançou seu próprio criptoativo e arrecadou 12,5 milhões de dólares (quase 65 milhões de reais) com a venda dos tokens, que se esgotaram em exatos 31 segundos.

O grupo ficou famoso por ajudar os jogadores que fazem parte da comunidade a ganhar dinheiro com os jogos online. As dificuldades econômicas como consequência da pandemia aumentaram a busca por fontes de renda alternativas, especialmente em países em desenvolvimento, e a YGG, além de ensinar os membros do grupo a rentabilizar os games, chega até a emprestar recursos para quem está começando - mediante uma participação nas receitas, é claro.

“Queremos enviar um grande agradecimento a todos que apoiaram nossa jornada até agora, bem como a todos que participaram da venda de tokens da YGG”, disse o cofundador da YGG, Gabby Dizon, em comunicado. “Agora, estamos ansiosos para começar nossa distribuição comunitária, na qual tokens YGG serão dados aos membros mais ativos e engajados de nossa comunidade, especialmente aqueles que estão conosco desde o início”.

Ao todo, a YGG vendeu 25 milhões de tokens, que representa uma pequena parte dos 1 bilhão de tokens que serão emitidos. Dos 975 milhões de tokens restantes, 45% serão distribuídos para os membros do grupo, como forma de recompensá-los por sua participação na comunidades. Os outros 55% ficarão para os fundadores, desenvolvedores e assessores do grupo.

A ideia é que, com o lançamento dos tokens, a YGG crie uma organização autonôma descentralizada (DAO), que permitirá aos proprietários dos criptoativos YGG o direito de tomar decisões sobre a gestão do grupo. Além disso, o criptoativo pretende gerar valor para os participantes do grupo e possibilitar novos investimentos na própria comunidade.

Carro-chefe movimenta R$ 125 milhões por dia

O jogo mais popular entre os participantes da YGG é o Axie Infinity, no qual os participantes devem colecionar, criar, procriar e negociar criaturas fictícias emitidas em NFTs e conhecidas como "axies", que são como pets digitais, ou uma espécie de Tamagochi dos novos tempos. Ao cumprir tarefas e missões no game, os jogadores são recompensados. O game tem movimentado cifras impressionantes: nas últimas 24 horas, foram quase 25 milhões de dólares, ou mais de 125 milhões de reais.

Com a popularização do game, especialmente devido à possibilidade de ganhar dinheiro enquanto joga, fez com que o preço do criptoativo nativo do jogo, o AXS, se multiplicasse. De janeiro até agora, já são mais de 7.800% de alta acumulada. E esse movimento se intensificou nas últimas semanas, com ganho de quase 1.000% nos últimos 30 dias.

Além da AXS, o Axie Infinity ainda tem um segundo token nativo, o SLP, que é usado no jogo justamente para gerar novos "axies", cujo preço também teve alta considerável em 2021, de quase 1.300%.

O crescimento do jogo também foi impulsionado pela Yield Guild Games, que não apenas oferece vídeos e tutoriais sobre o jogo, como também um programa de "bolsa", que financia novos jogadores em troca de uma participação nos ganhos.

Atualmente, com o grande número de jogadores, entrar no Axie Infinity não é tarefa fácil. É preciso comprar três "axies" apenas para começar, e atualmente fazer isso pode custar custar quase 5 mil reais. Assim, fazer parte da comunidade acaba sendo uma imoprtante - e talvez única - saída para quem quer entrar na brincadeira.

Além do Axie Infinity, a YGG tem membros - e programas de "bolsas" - em diversas outras plataformas de jogos baseados em blockchain e NFTs, como The Sandbox, Zed Run, F1 Delta Time, League of Kingdoms, Star Atlas, Illuvium, Guild of Guardians, Ember Sword e Splinterlands.