Coca-Cola anuncia leilão beneficente para sua primeira coleção de NFTs

A Coca-Cola anunciou uma parceria com a plataforma de arte digital Tafi para o lançamento de uma coleção de NFTs inspirados na marca em celebração ao Dia Internacional da Amizade, que será em 30 de julho. A venda dos tokens não-fungíveis, que usam a tecnologia blockchain, será realizada na plataforma OpenSea.

Os itens digitais serão vendidos em uma espécie de caixas-surpresa, que incluem diferentes tipos de NFTs, que vão de um casaco digital inspirado na marca e que pode ser utilizado no jogo Decentraland - um mundo virtual que teve um imóvel digital vendido recentemente por mais de 5 milhões de reais; um arquivo de áudio com barulhos como som de uma garrafa abrindo e do refrigerante sendo servido; cards colecionáveis com a temática da amizade, entre outros.

"Cada NFT foi criado para celebrar os elementos essenciais da marca Coca-Cola reinterpretada para um mundo virtual de maneiras novas e empolgantes", disse o presidente comercial global da Coca-Cola, Selman Careaga. "Estamos entusiasmados em compartilhar nossos primeiros NFTs com o metaverso, onde novas amizades estão sendo criadas de novas maneiras em novos mundos".

A empresa também promete distribuição de outros produtos para os ganhadores do leilão e eventos online ao vivo para celebrar o lançamento - como uma sala no aplicativo Clubhouse e uma festa virtual no jogo Decentraland. Todo o valor arrecadado com o leilão será doado à Special Olympics International, entidade beneficiente para inclusão de adultos e crianças deficientes no mundo dos esportes.

Grandes empresas têm aproveitado o crescimento do mercado de NFTs para explorar novas formas de se relacionar com os consumidores. Além da Coca-Cola, marcas como American Express, Pizza Hut, a brasileira Havaianas, entre muitas outras, já fizeram ações relacionadas aos token não-fungíveis para atingir e ativar sua base de fãs e consumidores.