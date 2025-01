ETFs, DeFi, RWA: as projeções do BTG Pactual para o futuro das finanças em 2025

Recentemente, a Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, divulgou o relatório “Panorama Crypto” em que seus especialistas de research fizeram um apanhado dos maiores destaques do setor em 2024 e teceram previsões do que pode protagonizar 2025.

"Olhando para 2024 fica clara a evolução e o ganho de maturidade da indústria cripto. Observamos um grande desenvolvimento da tecnologia, a criação de novos instrumentos como os ETFs de bitcoin nos EUA, o crescimento do uso das stablecoins e a entrada de grandes instituições no mercado”, disse André Portilho, sócio e head de Digital Assets no BTG, na página de abertura do documento, disponível na íntegra no site e aplicativo da Mynt.

“Essa convergência entre as indústrias financeiras tradicional e de cripto é algo que falamos há algum tempo e em 2025 nossa expectativa é que ela acelere, fazendo com que essa separação entre os dois mundos deixe de existir”, acrescentou.

“A tokenização de ativos, a popularização de contratos inteligentes e a expansão de infraestrutura blockchain vão oferecer um nível de eficiência e acessibilidade sem precedentes. Esse é o futuro das finanças, e ele já começou”, concluiu Portilho.

Projeções para 2025

Entre os setores de cripto que podem ganhar destaque em 2025 estão alguns nomes já conhecidos de investidores tradicionais e termos mais novos. ETFs, DeFi e RWA são alguns deles.

Segundo o relatório, os ETFs de criptomoedas podem continuar impulsionando a convergência do mercado cripto com o mercado tradicional em 2025. Se em 2024, seu ano de lançamento nos Estados Unidos, os ETFs de bitcoin já ultrapassaram 1,1 milhão de unidades da criptomoeda, em 2025 esse valor pode dobrar, segundo os analistas da Mynt, graças a uma maior clareza regulatória.

“Atualmente, a maior parte dos investimentos em criptoativos ainda provém de investidores de varejo. No entanto, essa maior clareza regulatória e a validação proporcionada pelo envolvimento de algumas das maiores instituições financeiras do mundo deverão atrair um fluxo significativo de capital institucional”, diz o documento.

“Por isso, esperamos que os produtos de investimento relacionados a criptoativos, como ETFs e demais ETPs, continuem a crescer significativamente ao redor do mundo, dobrando de tamanho em ativos sob gestão ao longo do ano de 2025”, acrescentou.

Uma regulação mais clara também poderá impulsionar o setor de finanças descentralizadas (DeFi) em 2025, fazendo com que os seus principais protocolos adotem o “Fee Switch”.

“Este mecanismo permitirá a redistribuição das receitas para os detentores dos tokens, alinhando melhor os incentivos e tornando a tese de investimentos nesses protocolos ainda mais atrativa. A adoção generalizada do Fee Switch pode se tornar o padrão entre os protocolos DeFi, fortalecendo a sustentabilidade e a competitividade do ecossistema financeiro descentralizado”, explicou o documento.

Outro setor que pode ter destaque em 2025 é o de ativos do mundo real, mais conhecidos como RWAs, na sigla em inglês. Através do processo de tokenização, estes ativos podem ganhar novas possibilidades no universo blockchain e estão entre as principais apostas de gigantes do mercado.

“Atualmente, existem aproximadamente US$ 13,7 bilhões em ativos tokenizados, predominando títulos do Tesouro americano e crédito privado. Contudo, a crescente participação de grandes instituições financeiras, essencial para acelerar esse movimento, deve elevar esses números para um novo patamar em 2025”, diz um trecho do relatório “Panorama Crypto” da Mynt.

Além de projeções para 2025, o relatório inclui um panorama feito pelos analistas de research da Mynt do ano de 2024, que ficou conhecido como “explosivo” para as criptomoedas. O documento foi disponibilizado pela plataforma na íntegra em seu site e aplicativo.

