Análise: bitcoin tem forte recuperação e tendência é de alta

O mês de julho apresentou um aumento de volatilidade nos principais mercados. O índice S&P 500 (SPX) subiu 2,34%, enquanto o índice do dólar americano (DXY) caiu 2%, indicando um enfraquecimento da moeda americana.

O enfraquecimento do dólar no mundo contribuiu para uma recuperação dos principais criptoativos, o bitcoin (BTCUSD) teve uma alta de 3,11%, contrastando com a ligeira queda de 0,30% do Ethereum (ETHUSD).

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin, ether.

S&P 500

O S&P500 possui tendência de alta no médio prazo, mas observamos um aumento da pressão vendedora no curto prazo. As médias móveis de 21 e 50 dias têm cruzamento de alta, e os indicadores podem atuar como suportes relevantes.

O Índice de Força Relativa atingiu o patamar de sobrecompra, sugerindo algum tipo de correção. A formação de máximas e mínimas mais baixas que as anteriores pode levar a correções mais profundas na média móvel de 50 dias em 5.400,0.

DXY

dólar fechou a última semana com 0,75% de queda. A tendência de médio prazo é de alta, mas temos uma tentativa de reversão para baixa no curto prazo. No gráfico diário do DXY, o preço formou um topo mais baixo que o anterior em 106,100 e tivemos o rompimento da média móvel de 200 dias, sugerindo aumento da pressão vendedora. Insight: A tendência de alta do DXY perdeu força e podemos ter uma reversão para baixa no curto prazo, caso o preço rompa o último fundo em 103,500. O price action mostra aumento da amplitude dos dias de baixa em relação aos dias de alta, indicando a possibilidade de mais correções nos próximos dias

Bitcoin (BTCUSD)

O bitcoin fez um movimento de recuperação forte após o teste da média móvel de 200 dias. A tendência de médio prazo é de alta, e no curto prazo temos uma lateralidade entre US$ 56.000 e US$ 72.000. O gráfico diário do bitcoin (BTCUSD) a retomada da pressão compradora após a falha de rompimento da média móvel de 200 dias.

O fato do preço ter voltado a trabalhar acima do fundo da lateralidade anterior pode ser considerado um bom sinal, dado a tendência de médio prazo de alta. A próxima resistência é o topo da lateralidade em US72.000.

Ethereum (ETHUSD)

O gráfico do Ethereum (ETHUSD) possui lateralidade no curto prazo e encontrou suporte no fundo anterior em US$ 2.900. O preço fez uma recuperação em V, com aumento da amplitude dos dias de alta em relação aos dias de queda. A continuidade da recuperação deve levar ao teste da retração de Fibonacci em US$ 3.785 e o topo da lateralidade em US$ 4.085.

