Criptomoedas caem em semana de decisão do Fomc; HYPE sobe na contramão do mercado

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em queda nesta segunda-feira, 27, com forte resistência vendedora antes da próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). Na quarta, 29, o Fomc decidirá a taxa de juros dos Estados Unidos e a expectativa praticamente unânime do mercado é de manutenção dos juros no patamar de 3,5% a 3,75% ao ano.

Às 10h23 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 0,6% em 24 horas, a US$ 2.316, contra uma desvalorização de 0,2% do bitcoin, considerado o benchmark do mercado.

Segundo Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin, o desempenho negativo relativamente homogêneo das altcoins hoje reflete um cenário em que ativos mais voláteis encontram-se comprimidos.

Invista com os especialistas do BTG Pactual unindo performance e proteção de patrimônio. Acesse a Carteira Reserva de Valor no app da Mynt e ganhe cashback de R$ 50 com o cupom FOM26.

“O movimento sugere um mercado com menor apetite a risco direcional em ativos de maior beta, com investidores priorizando exposição ao BTC diante das incertezas macro”, avalia.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, na sexta-feira, 24, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 23,4 milhões.

O único responsável pela entrada de recursos foi o ETHB, fundo focado em staking de ether da BlackRock, com US$ 32,3 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem queda de 0,7%, a US$ 626,81; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra perdas de 1%, a US$ 1,41; e a solana recua 0,9%, a US$ 85,20.

Hyperliquid destoa

Enquanto a maior parte do mercado de criptomoedas tem leves baixas, o token da exchange descentralizada focada em contratos futuros perpétuos, Hyperliquid, sobe com bastante consistência.

A criptomoeda HYPE é a 13ª do mundo em valor de mercado, com capitalização de US$ 10 bilhões. Hoje, o token sobe 3,2%, a US$ 42,32 por unidade.

Um relatório da Bitcoin Suisse apontou que a Hyperliquid teve receita anual de US$ 820 milhões no ano passado, ocupando o quarto lugar mundial em volume de negociação de contratos perpétuos.

Para Szuster, a alta da hyperliquid indica que fluxos táticos e narrativas específicas continuam gerando criptomoedas de desempenho singular, embora sem força suficiente para alterar o comportamento agregado do segmento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok