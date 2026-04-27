Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Criptomoedas caem em semana de decisão do Fomc; HYPE sobe na contramão do mercado

Investidores de altcoins mostram cautela, mas tokens específicos avançam com noticiário do setor

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 27 de abril de 2026 às 10h33.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em queda nesta segunda-feira, 27, com forte resistência vendedora antes da próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). Na quarta, 29, o Fomc decidirá a taxa de juros dos Estados Unidos e a expectativa praticamente unânime do mercado é de manutenção dos juros no patamar de 3,5% a 3,75% ao ano.  

Às 10h23 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 0,6% em 24 horas, a US$ 2.316, contra uma desvalorização de 0,2% do bitcoin, considerado o benchmark do mercado.     

Segundo Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin, o desempenho negativo relativamente homogêneo das altcoins hoje reflete um cenário em que ativos mais voláteis encontram-se comprimidos.  

  • Invista com os especialistas do BTG Pactual unindo performance e proteção de patrimônio. Acesse a Carteira Reserva de Valor no app da Mynt e ganhe cashback de R$ 50 com o cupom FOM26.

“O movimento sugere um mercado com menor apetite a risco direcional em ativos de maior beta, com investidores priorizando exposição ao BTC diante das incertezas macro”, avalia.  

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, na sexta-feira, 24, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 23,4 milhões.  

O único responsável pela entrada de recursos foi o ETHB, fundo focado em staking de ether da BlackRock, com US$ 32,3 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.  

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem queda de 0,7%, a US$ 626,81; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra perdas de 1%, a US$ 1,41; e a solana recua 0,9%, a US$ 85,20.    

Hyperliquid destoa 

Enquanto a maior parte do mercado de criptomoedas tem leves baixas, o token da exchange descentralizada focada em contratos futuros perpétuos, Hyperliquid, sobe com bastante consistência.  

A criptomoeda HYPE é a 13ª do mundo em valor de mercado, com capitalização de US$ 10 bilhões. Hoje, o token sobe 3,2%, a US$ 42,32 por unidade.  

Um relatório da Bitcoin Suisse apontou que a Hyperliquid teve receita anual de US$ 820 milhões no ano passado, ocupando o quarto lugar mundial em volume de negociação de contratos perpétuos.  

Para Szuster, a alta da hyperliquid indica que fluxos táticos e narrativas específicas continuam gerando criptomoedas de desempenho singular, embora sem força suficiente para alterar o comportamento agregado do segmento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasJurosEstados Unidos (EUA)

Mais de Future of Money

Stablecoins e agentes de IA: infraestrutura financeira das próximas décadas?

Quando um almirante de 4 estrelas fala em bitcoin, o mundo deveria ouvir

24/7: a convergência entre IA e cripto está redefinindo o trading global

Da arquibancada ao capital: como a tecnologia começa a redesenhar a economia global do esporte

Mais na Exame

Esporte

'Preciso melhorar minha atitude', diz Fonseca após derrota em Madri

Pop

Hayley Williams em São Paulo: veja o valor dos ingressos

Casual

Sugestão do dia: novas opções de menus executivos em São Paulo

Brasil

Genial/Quaest: Daniel Santos e Hana Ghassan aparecem empatados em disputa pelo 1º turno no Pará