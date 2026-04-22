Criptomoedas sobem com prorrogação de cessar-fogo no Irã; memecoin avança 11%

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em alta nesta quarta-feira, 22, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estender o período de cessar-fogo com o Irã indefinidamente. A medida beneficia ativos de risco em geral por reduzir a incerteza geopolítica.

O desempenho positivo também vem em meio ao retorno dos altos volumes de compras de ativos digitais por empresas de tesouraria de criptoativos. No começo da semana, enquanto a Strategy comprava 34 mil unidades de bitcoin, a BitMine adquiria 101.627 tokens da segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, o ether.

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Às 10h27 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, sobe 4,4% em 24 horas, a US$ 2.410, contra uma valorização de 3,1% do bitcoin, considerado o benchmark do mercado.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, ontem foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 43,4 milhões. Foi o nono pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.

O principal responsável pela entrada de recursos foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 37 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem alta de 2%, a US$ 644,88; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra ganhos de 1,4%, a US$ 1,45; e a solana avança 3,9%, a US$ 88,78.

Disparada da PENGU

Nos destaques de alta, o token PENGU, da memecoin pudgy penguins, registra um dos maiores ganhos entre as altcoins.

Em entrevista ao site Decrypt, Wenny Cai, fundadora da Anchored Finance, disse que há capital se movendo através da curva de risco conforme o desempenho do bitcoin se consolida, migrando principalmente para ativos de maior relação risco/retorno.

Hoje, a criptomoeda PENGU dispara 11,8%, a US$ 0,009 por unidade.

Outra altcoin com performance acima da média é a cosmos, cujo token ATOM avança 5,2%, a US$ 1,89. O protocolo cosmos é uma rede descentralizada de blockchains independentes e interoperáveis.

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