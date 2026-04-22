Bitcoin ultrapassa US$ 78 mil, mas mercado cripto tem 'equilíbrio delicado'

Nesta quarta-feira, 22, o bitcoin é negociado acima de US$ 78 mil, após sustentar o movimento de alta ao longo do final de semana e o feriado prolongado no Brasil. A maior criptomoeda do mundo apresenta viés de positivo com o anúncio de extensão do cessar-fogo entre EUA e Irã, mas posições compradas e vendidas podem expandir movimentos de alta ou de queda, segundo um especialista da Bitget.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 78.205, com alta de 3,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula alta de mais de 10%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, também apresentou melhora. Após um longo período sinalizando "medo extremo" em suas pontuações mais baixas, o índice que vai de 0 a 100 agora sinaliza "medo" em 32 pontos.

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"O bitcoin segue operando em alta, sustentado pela melhora do apetite a risco global após o anúncio de extensão do cessar-fogo feito por Donald Trump, que impulsionou os mercados tradicionais e deu suporte adicional aos criptoativos. Nesse contexto, o BTC supera os US$ 78 mil e mantém um viés construtivo no curto prazo. O ativo agora testa uma zona crítica de resistência entre US$ 78 mil e US$ 79 mil, onde há cerca de US$ 180 milhões em posições vendidas que podem ser liquidadas — o que abre espaço para uma aceleração até o nível psicológico dos US$ 80 mil em caso de rompimento", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina.

"Por outro lado, o mercado ainda apresenta um equilíbrio delicado, com cerca de US$ 71 milhões em apostas na alta que podem ser liquidadas caso o preço volte a cair abaixo de US$ 77.3 mil, criando um ambiente mais defensivo e potencialmente volátil nos dois sentidos. Esse cenário pode gerar movimentos mais bruscos, especialmente se houver liquidação em massa de posições, o que tende a amplificar a direção do preço", acrescentou.

Análise técnica do bitcoin

"Do ponto de vista técnico, o BTC mantém estrutura positiva ao operar acima das médias móveis de 50 e 100 dias, com resistências em US$ 78.962 e US$ 80 mil, enquanto suportes relevantes aparecem na região de US$ 75 mil–US$ 74 mil. No geral, o cenário favorece a continuidade da tendência de alta, embora com volatilidade elevada no curto prazo diante da concentração de liquidez nesses níveis-chave", disse Gil Herrera.

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