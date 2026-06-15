3 sinais de que o bitcoin pode ter encontrado o fundo, segundo o Stardard Chartered

O analista Geoff Kendrick, do Standard Chartered, disse na sexta-feira aos seus clientes que acredita que os preços dos criptoativos atingiram o ponto mais baixo do ciclo atual e que busca confirmação em três indicadores: o relatório da Strategy informando que comprou mais bitcoin na semana passada; entradas positivas nos fundos negociados em bolsa (ETFs) de criptomoedas na sexta-feira; e a queda contínua dos preços do petróleo.

“Já atingimos a mínima do ciclo para os preços dos criptoativos. O BTC chegou a US$ 59 mil (uma queda de 53% em relação à máxima de US$ 126 mil)”, disse Kendrick em um breve comunicado aos clientes na sexta-feira. A principal criptomoeda estava cotada a cerca de US$ 63.704 no domingo, segundo dados do CoinMarketCap.

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Dependendo de como os investidores interpretarem o tweet quase semanal de Michael Saylor, chefe de estratégia, publicado no início deste domingo, o primeiro sinal que Kendrick está observando pode ter chegado.

"Ainda adicionando pontos", foi a mensagem de Saylor que acompanhou o já conhecido gráfico de pontos, ou bolhas, que o executivo da Strategy frequentemente inclui em suas postagens nas redes sociais, anunciando futuras compras de BTC.

Quanto aos outros indicadores de um fundo do BTC citados pelo chefe global de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered, os ETFs de bitcoin registraram na sexta-feira uma entrada líquida de US$ 85,84 milhões em um único dia, com investidores alocando recursos em cinco dos fundos, enquanto oito dos ETFs de BTC negociados nos EUA não apresentaram variação líquida, de acordo com dados rastreados pela SoSoValue.com . Os contratos futuros de petróleo bruto caíram na sexta-feira pelo segundo dia consecutivo, segundo dados do Yahoo Finance.

Kendrick encerrou sua mensagem com: “O inverno acabou. Bem-vindos de volta à primavera cripto.”

Venda surpresa de bitcoin é defendida como defesa “necessária” do crédito digital.

A Strategy divulgou sua primeira venda de bitcoin desde 2022 em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 1º de junho, desfazendo-se de 32 BTC em uma ação que pareceu contradizer o mantra de longa data de Saylor de "nunca vender seus bitcoins" . Ele defendeu a venda, afirmando que a capacidade de vender o ativo é necessária para continuar emitindo "crédito digital".

“Se a política da empresa for não vender bitcoin, então o crédito não terá valor e o patrimônio líquido também não”, disse ele ao Cointelegraph na conferência BTC Prague.

Saylor afirmou que as empresas de tesouraria de bitcoin devem manter a capacidade de vender suas reservas quando necessário para dar suporte a títulos que pagam dividendos e outros produtos de crédito lastreados em BTC.

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