World Liberty Financial: Trump anuncia data de lançamento de criptomoeda própria

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou no último sábado, 12, a data de lançamento da criptomoeda do projeto World Liberty Financial, que é oficialmente apoiado por ele e pelos seus filhos. A estreia no mercado deverá ocorrer na próxima terça-feira, 15, durante o final da manhã no Brasil.

Trump anunciou o evento como "a sua chance de ajudar a moldar o futuro das finanças" e divulgou uma lista de espera para investidores interessados se inscreverem. A estreia vai ocorrer algumas semanas antes do dia da votação nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, em que o Trump é candidato à presidência.



Documentos obtidos pelo site The Block indicam que a expectativa do World Liberty Financial é atrair até US$ 300 milhões (mais de R$ 1,5 bilhão na cotação atual) com a operação, dependendo do interesse dos investidores. Com isso, a criptomoeda chegaria a uma capitalização de US$ 1,5 bilhão.

A moeda digital do projeto recebeu o nome de WLFI. Ao todo, mais de 60% de toda a oferta do ativo deverá ser disponibilizada para negociação no mercado, mas a estreia nesta semana envolverá a liberação de apenas 20% da oferta total do ativo.

A ideia é que o WLFI seja um token de governança, dando direito a voto para seus detentores sobre o futuro do projeto. Os compradores do token não poderão vendê-los pelos próximos 12 meses, mesmo que a comunidade de detentores do ativo aprove, em votação, a permissão para que eles possam ser negociáveis no mercado.

O que é o World Liberty Financial?

O World Liberty Financial será comandando pelos empresários Steve e Zach Witkoff e Folkman e Chase Herro. Entretanto, ele ficou mais famoso por contar com os três filhos de Donald Trump como "embaixadores". Já o ex-presidente dos EUA e candidato nas eleições deste ano foi nomeado o "Defensor-Chefe de Cripto" no projeto.

O foco da iniciativa está na área de empréstimos com criptomoedas, permitindo que os clientes tomem empréstimos dos ativos, usem moedas digitais como garantia ou as forneçam para os empréstimos. Inicialmente, a plataforma aceitará apenas operações com bitcoin, ether e stablecoins.

Anteriormente, Donald Trump disse que a iniciativa fazia parte do seu "plano para garantir que os Estados Unidos sejam a capital mundial de criptomoedas". O político tem se aproximado do setor e defendido o bitcoin e outros ativos digitais durante sua campanha nas eleições deste ano.