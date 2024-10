World Liberty Financial: criptomoeda de Trump estreia com falhas e vendas abaixo do esperado

A criptomoeda WLFI, do projeto World Liberty Financial, estreou no mercado nesta terça-feira, 15. O ativo é apoiado oficialmente pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que chegou a divulgar o lançamento em suas redes sociais, mas o evento acabou tendo problemas e um resultado abaixo das expectativas.

A compra de WLFI pelos investidores só poderia realizara por meio do site do projeto. Porém, logo após a liberação de compra, o site enfrentou diversas falhas seguidas, saindo do ar em repetidas ocasiões. Após os problemas, que se concentraram na primeira hora da estreia, ele voltou a operar normalmente.

Porém, os problemas do projeto não pararam por aí. Inicialmente, os criadores da criptomoeda afirmavam que poderiam arrecadar até US$ 300 milhões (mais de R$ 1,5 bilhão na cotação atual) com a operação, segundo documentos obtidos pelo site The Block.

No momento, dados em blockchain indicam que a World Liberty Financial vendeu cerca de US$ 4 milhões (R$ 22,64 milhões, na cotação atual) em ativos para quase 2,9 mil investidores. O valor corresponde a 1,7% de toda a oferta do ativo separada para a liberação de compra nesta terça-feira.



A ideia é que o WLFI seja um token de governança, dando direito a voto para seus detentores sobre o futuro do projeto. Entretanto, os responsáveis pela iniciativa destacaram que os investidores só poderão vender o ativo após 12 meses da aquisição, o que pode ter afastado interessados.

Trump havia anunciado a estreia da criptomoeda como "a sua chance de ajudar a moldar o futuro das finanças" e divulgou uma lista de espera para investidores interessados se inscreverem. A estreia ocorreu algumas semanas antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, em que Trump é candidato.

Além do ex-presidente, seus três filhos, Eric, Donald Jr. e Barron também estão ligados ao projeto e são identificados no site oficial como "embaixadores" da iniciativa. O World Liberty Financial é o primeiro do mundo cripto a ser oficialmente apoiado pela família Trump.

O foco da iniciativa está na área de empréstimos com criptomoedas, permitindo que os clientes tomem empréstimos dos ativos, usem moedas digitais como garantia ou as forneçam para os empréstimos. Inicialmente, a plataforma aceitará apenas operações com bitcoin, ether e stablecoins.