Mercado de stablecoins chega a novo valor recorde e ronda US$ 200 bilhões

O segmento de stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos - atingiu nesta semana um novo recorde de capitalização total. O setor superou a casa dos US$ 190 bilhões pela primeira vez e acumula um crescimento de mais de 40% no acumulado de 2024, segundo dados da plataforma CoinGecko.

Os dados apontam que a tendência ainda é de alta no segmento no curto prazo, o que pode fazer com que esse grupo de ativos supere uma capitalização de US$ 200 bilhões desde o seu surgimento. Ao mesmo tempo, essa expansão é quase inteiramente ligada ao bom desempenho das duas maiores moedas digitais do segmento, a USDT e a USDC.

Assim como a maior parte das stablecoins disponíveis no mercado, as duas são pareadas ao dólar, ou seja, 1 unidade delas é sempre equivalente a US$ 1. Apesar da USDT historicamente sempre ter liderado o segmento, os dois ativos chegaram a ter uma competição mais acirrada pela posição em 2022. Desde então, porém, a USDT se isolou na liderança.

Os dados do CoinGecko indicam que a USDT é responsável sozinha por mais de dois terços da capitalização total do segmento. No momento, a criptomoeda da Tether conta com uma capitalização de US$ 132 bilhões. No segundo lugar, a USDC tem uma capitalização de US$ 39 bilhões. No momento, a capitalização do segmento é de US$ 195 bilhões.

Combinadas, portanto, as duas stablecoins somam um valor de US$ 171 bilhões, reunindo praticamente toda a capitalização do segmento. Hoje, a USDT é a terceira maior criptomoeda do mundo, enquanto a USDC está na oitava posição. A terceira maior stablecoin do mercado é a USDS, que ao mesmo tempo ocupa a posição de número 32 no mercado como um todo.

Das 10 maiores stablecoins em termos de capitalização de mercado, apenas uma não é pareada ao dólar. Trata-se da XAUT, também conhecida como Tether Gold, criada pela mesma dona da USDT e que é pareada ao ouro. No momento, o ativo tem uma capitalização de US$ 652 milhões.

Assim como outros segmentos, as stablecoins têm sido beneficiadas pela disparada recente do bitcoin, que firmou recordes consecutivos de preço e rondou os US$ 100 mil. Com um novo ciclo de alta no mercado, todos os segmentos tendem a atrair mais capital e crescer, incluindo as stablecoins.

Apesar do novo recorde em termos de capitalização, o setor ainda está longe de chegar no último recorde de volume de diário de negócios. Em 2 de novembro de 2021, a USDT movimentou sozinha US$ 921 bilhões. Já em novembro deste ano, o volume diário movimentado não passou da casa dos US$ 120 bilhões.