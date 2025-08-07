Bitcoin tem recuperação e criptomoedas disparam, com ether e Solana entre os destaques

O bitcoin e o mercado de criptomoedas como um todo operam em alta nesta quinta-feira, 7, conseguindo recuperar parte das fortes perdas registradas no final da semana passada. Os ativos foram beneficiados por notícias positivas vindo dos Estados Unidos, em especial a expectativa de que o presidente Donald Trump vai assinar uma ordem executiva para o setor.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que o bitcoin acumula alta de 2,2% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 116.279. Já o ether salta 6,8%, cotado em US$ 3.843, e a Solana tem valorização de 4,8%, em US$ 172. O mercado de criptomoedas soma ganhos de 2,8% no mesmo período.

Lucas Josa, especialista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, afirmou durante o Morning Call Crypto desta quinta-feira que a forte alta do mercado nas últimas horas ocorre principalmente após a notícia de que o presidente Donald Trump assinará hoje uma ordem executiva que permitirá que fundos de pensão invistam em cripto.

"O mercado teve um movimento de alta muito forte após a notícia de que o presidente Donald Trump vai assinar uma ordem executiva permitindo a inclusão de private equity, real state e criptoativos em planos de aposentadoria. É algo que pode ser massivo para cripto, mas isso não é uma notícia nova, apenas a confirmação", ressalta.

Segundo Josa, "por mais que ele assine a ordem hoje, em termos práticos é algo que deve demorar muito tempo para começar a funcionar. É uma janela de tempo de pelo menos seis a oito meses. Mas é uma notícia muito positiva mesmo para cripto, muito mais para médio e longo prazo".

No caso do ether e da Solana, ele afirma que os dois ativos ganham um impulso adicional após a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) determinar que a prática de liquid staking não configura um ativo como valor mobiliário. A decisão permite o lançamento de diversos produtos financeiros ligados aos ativos.

No calendário macroeconômico da semana, Josa diz que os próximos dias contarão com poucos dados relevantes sobre a situação dos Estados Unidos, mas as atenções seguem concentradas na situação do mercado de trabalho de país. Após dados ruins na semana passada, o mercado readequou suas expectativas.

O maior reflexo dessa movimentação é a expectativa agora quase consensual de que o Federal Reserve fará cortes de juros em setembro e outubro, com chances altas de um terceiro corte em dezembro. Entretanto, os investidores ainda podem ter reações fortes, positivas ou negativas, a qualquer dado novo sobre a situação da economia norte-americana.

