JPMorgan: crescimento da tokenização de ativos ainda 'desaponta' e mostra resistência do mercado

O JPMorgan divulgou um relatório na última quarta-feira, 6, em que afirma que o crescimento dos segmentos de tokenização de ativos e finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) está desapontando o banco. Analistas avaliam que o desempenho está abaixo do esperado.

No relatório, o JPMorgan destaca que o Valor Total Bloqueado (TVL, na sigla em inglês) em protocolos de finanças descentralizadas ainda não conseguiu retomar ou superar as máximas atingidas em 2021. A métrica sinaliza o montante de capital que circula nesses projetos.

A avaliação do banco é que a atividade no mercado de DeFi continua dependente de usuários nativos de cripto e de varejo, o que limita o potencial de crescimento dessas iniciativas. Com isso, a recuperação nos últimos anos não foi suficiente para que o segmento retomasse seus níveis mais relevantes.

O banco pontua que a infraestrutura por trás desses protocolos já atende aos requisitos regulatórios, mas que a adoção por agentes institucionais não está ocorrendo. Com isso, o segmento acaba enfrentando um limite em relação ao crescimento que pode ter no curto e médio prazo.

Já no caso da tokenização, a avaliação do JPMorgan é que o processo "ainda encontra dificuldades para entregar o que promete". O relatório reconhece que a prática tem ganhado tração nos últimos meses, com US$ 25 bilhões em ativos tokenizados e US$ 8 bilhões em títulos do Tesouro tokenizados.

Entretanto, o banco ressalta que os projetos de instituições maiores e tradicionais na área ainda são pequenos, experimentais e sem liquidez. Por causa disso, a adoção no momento acaba tendo uma importância mais simbólica, de validação da tecnologia, do que efetiva em termos de crescimento.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

O JPMorgan diz também que projetos maiores, como os títulos de Tesouro tokenizados da BlackRock, já conseguem trazer ganhos de eficiência, mas ainda estão distantes da escala necessária para viabilizar uma adoção em massa pelo mercado e a disparada do setor.

Outra crítica do banco é que a tokenização segue "altamente concentrada" em poucos agentes e sem uma atividade significativa de mercado secundário, indicando um ceticismo de investidores tradicionais. O caráter de transparência dos blockchains também pode estar sendo mal recebido pelo mercado, que tradicionalmente tem aspectos de opacidade.

Para o JPMorgan, essa dificuldade mostra que o mercado financeiro tradicional ainda não vê uma necessidade clara de adotar a tecnologia blockchain, com fintechs e outras tecnologias trazendo ganhos de eficiência e velocidade tidos como suficientes. E, enquanto isso não mudar, avanços regulatórios esperados não serão suficientes para impulsionar o segmento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok