Contratos futuros de criptomoedas movimentam quase US$ 1 bilhão nos EUA em julho

Os contratos de preços futuros de criptomoedas somaram um volume de negociação de US$ 940 milhões no mês de julho, de acordo com dados da empresa CCData. As opções de investimento são oferecidas na bolsa de Chicago (CME), principal espaço de negociação de futuros do mundo.

Os dados mostram que o volume negociado cresceu 24% em relação ao mês de junho, com a primeira alta em quatro meses. O volume negociado nos contratos futuros do bitcoin subiram 16,6%, atingindo US$ 734 milhões, enquanto as opções de preço do ether avançaram 60%, chegando a US$ 207 milhões.

Em um relatório, a CCData destacou que "o aumento no volume de opções de bitcoin na bolsa de Chicago sugere que as instituições podem estar protegendo suas posições com opções, pois a incerteza permanece no mercado".

As opções negociadas na CME permitem que os investidores possam vender ou comprar uma determinada criptomoeda quando ela atinge um preço definido no contrato de compra em uma determina data. No momento, a CME oferece apenas opções para os preços do bitcoin e do ether.

Os investidores podem comprar dois tipos diferentes de contrato. O primeiro é o padrão, que oferecer cinco bitcoins e 50 ethers. Já a versão micro permite investir em 1 bitcoin ou um décimo de 1 ether. Apesar da alta em julho, o volume negociado está distante das máximas.

Futuros de criptomoedas

O maior valor registrado pela CCData nos últimos meses foi em março de 2023, quando o volume total chegou a superar a casa dos US$ 1,7 bilhão em contratos futuros. Já o menor valor foi registrado nos meses de setembro e dezembro de 2022, abaixo dos US$ 300 milhões.

Entretanto, o resultado de julho reverteu uma tendência de queda iniciada em abril, com quedas subsequentes em maio e junho. Ao mesmo tempo, o bitcoin e o ether tiveram quedas de 4% nos preços no mercado à vista em julho. Os dois ativos acumulam ganhos de, respectivamente, 74% e 52% em 2023.

Além disso, a atividade menos intensa na negociação de contratos futuros coincidiu com um fenômeno observado em todo o mercado da CME. Somando os volumes negociados nos mercados à vista e futuro, o setor cripto teve queda de 12% no último mês, totalizando US$ 2,36 trilhões.

