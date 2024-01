Criptomoeda com nome de Donald Trump aproveita eleições nos EUA e sobe 1.000%

Uma criptomoeda meme chamou a atenção do mercado recentemente por valorizar mais de 1.000% desde novembro de 2023. O motivo é o "meme" a que ela faz referência: o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Apesar do ativo não estar oficialmente ligado ao político, seus criadores estão usando algumas técnicas para criar uma associação com Trump, buscando atrair investidores.

Entre agosto e outubro de 2023, por exemplo, os responsáveis pelo projeto transferiram US$ 1 milhão (R$ 5 milhões, na cotação atual) para a carteira digital usada por Trump para armazenar as criptomoedas obtidas como parte dos lucros com suas coleções de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

As transferências não podem ser impedidas pelo dono da carteira e a estratégia costuma fazer parte de técnicas de divulgação de projetos, com unidades da moeda digital sendo transferidas para figuras conhecidas dentro e fora do mercado de criptomoedas. A ideia é criar uma associação entre o projeto e a pessoa e usar a operação como uma forma de divulgação.

No caso da criptomoeda, a associação com o ex-presidente dos Estados Unidos começa no próprio nome do ativo: TRUMP. O símbolo do projeto também é uma foto do político. Em novembro de 2023, ela era avaliada a US$ 0,19 por unidade. Desde então, porém, ela teve uma forte valorização: atualmente, ela é cotada a US$ 2, um ganho de 1.000%.

Com os ganhos, ela acumula até esta quarta-feira, 24, uma capitalização de mercado de US$ 85 milhões. A alta coincide com uma intensificação das discussões sobre as eleições dos Estados Unidos neste ano, em que Trump deverá concorrer contra o atual presidente do país, Joe Biden.

Conforme a eleição se aproxima, o projeto parece estar contando com a própria popularidade de Trump para atrair investidores e capital. Entretanto, ela é classificada como uma criptomoeda meme, já que não possui nenhum valor intrínseco e busca atrair investidores a partir da associação com piadas ou eventos populares na internet.

Até o momento, também não se sabe se a iniciativa seria um golpe para atrair fundos de investidores e então desviá-los. A própria alta também tem caráter altamente especulativo, e não se descarta a possibilidade dela ser artificial para atrair possíveis vítimas.

No momento, Trump possui cerca de US$ 2,5 milhões em criptomoedas, mais especificamente o ether. O valor é fruto dos royalties de duas coleções de NFTs lançados pelo político.

