Donald Trump revela novos investimentos em criptomoedas e total supera R$ 13 milhões

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump divulgou novos documentos no início deste mês que revelaram que o bilionário possui mais investimentos em criptomoedas que o imaginado. De acordo com as informações divulgadas, ele tem ao menos US$ 2,8 milhões (R$ 13,9 milhões, na cotação atual) em ativos digitais.

Os documentos foram enviados pelo político para um órgão governamental chamado "Cidadãos pela Responsabilidade e Ética em Washington", que recebe periodicamente documentos sobre os patrimônios financeiros de políticos do país. As primeiras informações sobre os criptoativos de Trump também vieram à tona graças ao órgão.

Inicialmente, os primeiros documentos apontavam que Trump teria entre US$ 250 mil e US$ 500 mil (cerca de R$ 1,2 milhão e R$ 2,4 milhões, na cotação atual) investidos em ether, a criptomoeda nativa do blockchain Ethereum. Agora, os números atualizados mostram um patrimônio maior.

De acordo com o ex-presidente, as criptomoedas estariam armazenadas em uma carteira digital. Além disso, ele também revelou que teve ganhos maiores que o reportado inicialmente graças ao licenciamento da sua imagem para o lançamento de coleções de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

Donald Trump e NFTs

Trump revelou que teve um lucro de US$ 4,87 milhões com as coleções. A primeira foi lançada em dezembro de 2022, pouco depois dele ter anunciado sua candidatura nas primárias do Partido Republicano para a escolha do candidato nas eleições presidenciais de 2024.

Já a segunda foi lançada em abril deste ano. As duas coleções esgotaram poucas horas depois do lançamento. os dois casos, os projetos reforçam que não são controlados por Trump ou suas empresas, mas apenas possuem um modelo de licenciamento de imagem para a criação dos colecionáveis digitais. As coleções também são inspiradas nos famosos cartões de beisebol, que são uma febre histórica nos Estados Unidos.

O documento enviado aos reguladores do país não esclarece se o ether em propriedade de Trump seria resultante dos lucros obtidos com a venda dos NFTs ou resultado de compras realizadas pelo bilionário.

E o ex-presidente não foi o único Trump a entrar no mundo dos criptoativos. Em junho deste ano, a atual esposa do político, Melania Trump, lançou a sua própria coleção de NFTs, que retratam marcos importantes da independência dos Estados Unidos. De acordo com a ex-primeira-dama, o valor arrecadado com os colecionáveis será destinado para a caridade.

