Mercado de tecnologia reage à IA e abre mais vagas; veja quais profissionais ganham espaço

O mercado de trabalho em tecnologia está mostrando um movimento diferente do que parte das previsões sobre inteligência artificial indicava. Segundo o Business Insider, o número de vagas abertas no setor voltou a crescer em 2026, mesmo com empresas ainda realizando cortes.

Dados da TrueUp, plataforma que acompanha mais de 9 mil empresas de tecnologia, apontam mais de 280 mil vagas abertas atualmente. O número está acima do registrado no início do ano.

A recuperação, porém, não acontece de maneira uniforme. O avanço está concentrado principalmente em funções relacionadas à infraestrutura necessária para desenvolver e operar sistemas de inteligência artificial.

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Onde estão surgindo as vagas

De acordo com o levantamento citado pelo Business Insider, a procura por profissionais de hardware aumentou de forma significativa em 2026. A expansão está relacionada aos investimentos em GPUs, data centers, robótica, fabricação de chips e outros componentes necessários para o funcionamento da IA.

Hardware, nesse contexto, engloba a parte física da infraestrutura tecnológica. São componentes como processadores, servidores e equipamentos utilizados para armazenar e processar grandes volumes de dados.

Esse movimento também ajuda a explicar por que a inteligência artificial não está afetando apenas profissionais que trabalham diretamente com modelos de IA. O crescimento da tecnologia aumenta a demanda por uma cadeia mais ampla de especialistas.

E os profissionais de software?

A expectativa de que ferramentas de IA para programação reduziriam rapidamente a necessidade de desenvolvedores também não aparece, até agora, nos dados apresentados pelo Business Insider.

As vagas de engenharia de software continuam relativamente estáveis, enquanto novas funções surgem em torno da implementação e operação de sistemas de IA.

O Stanford AI Index 2026, produzido com dados da Lightcast, identificou crescimento contínuo da participação de habilidades relacionadas à IA nas ofertas de emprego. Nos Estados Unidos, elas apareciam em 2,6% das vagas em 2025, enquanto competências ligadas a IA agêntica cresceram rapidamente.

Isso indica uma mudança no tipo de conhecimento procurado. Além de desenvolver sistemas, empresas precisam de profissionais capazes de integrar, implementar e administrar tecnologias de inteligência artificial.

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IA está mudando as habilidades exigidas

A transformação também aparece fora das funções tradicionalmente associadas à tecnologia. O relatório de mercado de trabalho de 2026 do LinkedIn aponta crescimento na procura por habilidades de letramento em IA, incluindo conhecimentos relacionados a prompt engineering.

O mesmo levantamento identificou a criação de 1,3 milhão de empregos habilitados por IA globalmente nos dois anos anteriores. A análise ressalta, porém, que a adoção da tecnologia ainda está concentrada em determinadas funções.

Outro levantamento, da PwC, analisou mais de 1 bilhão de anúncios de emprego em seis continentes. Segundo o estudo, vagas que exigem habilidades específicas de IA cresceram mais rapidamente que o mercado geral de trabalho.

Para quem já está empregado, a mudança pode aparecer menos como uma nova profissão e mais como uma mudança nas competências exigidas para exercer funções existentes.

O que os dados mostram sobre o mercado

O crescimento das vagas não significa que os cortes tenham terminado. A TrueUp contabilizou cerca de 190 mil demissões no setor de tecnologia em 2026 até o momento, mas o ritmo está abaixo do pico registrado após a pandemia.

O cenário descrito pelo Business Insider combina, portanto, dois movimentos: empresas continuam reduzindo equipes em algumas áreas, enquanto ampliam contratações onde os investimentos em inteligência artificial estão avançando.

Para o profissional, os dados apontam para um mercado em transformação, no qual conhecimentos técnicos tradicionais continuam relevantes, mas passam a conviver com novas exigências relacionadas à inteligência artificial, infraestrutura, automação e uso de dados.

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