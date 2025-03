Trump: governo não vai mais 'tolamente vender bitcoin por fração do seu valor'

O presidente Donald Trump criticou nesta quinta-feira, 20, vendas anteriores de bitcoin realizadas durante a gestão do seu antecessor, Joe Biden, caracterizando a decisão como um erro. Em um discurso durante um evento do mercado de criptomoedas, Trump afirmou que o país não vai mais vender nenhuma unidade de ativos digitais.

Em sua fala, Trump repetiu diversas promessas realizadas durante a sua campanha presidencial, em 2024. Ele disse que "os Estados Unidos vão dominar as criptomoedas e a próxima geração da tecnologia financeira. Não vai ser fácil, mas já estamos bastante avançados nisso".

Trump citou medidas como a criação de uma reserva estratégica de bitcoin e um estoque de criptomoedas, de um grupo de trabalho específico sobre criptomoedas e o primeiro evento com membros da indústria cripto realizado pelo governo, todos nos últimos dois meses.

Sobre a reserva, ele disse que ela permitirá que o governo "maximize o valor dos seus ativos ao invés de tolamente vendê-los por uma fração do seu valor no longo prazo", destacando que essa era a estratégica anterior do governo Biden. Atualmente, os EUA possuem cerca de 200 mil unidades de bitcoin, mas vendeu outras 200 mil.

O presidente dos Estados Unidos também afirmou que seu governo está encerrando a "guerra regulatória" iniciada pelo governo anterior contra o bitcoin e outras criptos e pediu para que o Congresso do país aprove leis "simples, de senso comum" sobre as stablecoins e de estrutura do mercado cripto.

Para Trump, essas medidas serão importantes para gerar uma "explosão de crescimento econômico", destravar investimentos e inovação em uma das "mais animadoras revoluções tecnológicas na história moderna".

Ele acredita que a tecnologia cripto será capaz de melhorar o sistema bancário e de meios de pagamento, oferecendo mais privacidade, segurança e riqueza para a população norte-americana.

Ele também se comprometeu a incentivar o uso de stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos - como forma de "expandir a dominância do dólar" ao redor do mundo por "muitos e muitos anos". "Juntos, nós vamos transformar os Estados Unidos na superpotência indiscutível de bitcoin e a capital mundial das criptomoedas", destacou.

