Criptomoeda BNB vai quadruplicar até 2028 e valorizar 100% neste ano, projeta Standard Chartered

O Standard Chartered divulgou um relatório nesta semana em que afirma que o BNB vai quadruplicar de valor até 2028, com uma alta potencial neste ano de até 100%. Atualmente, a criptomoeda é a quinta maior do mercado, mas o banco britânico espera novas valorizações.

Em relatório, o Standard Chartered afirma que o BNB tem mostrado um comportamento de preço semelhante ao do bitcoin e do ether, as duas maiores criptomoedas do mercado. A tendência, diz o banco, é de uma alta de 360% nos próximos anos.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

O relatório aponta que, no momento, o BNB tem "pouca utilidade", mas isso não tem impedido a forte atratividade do ativo. O Standard Chartered acredita que a tendência de acompanhar os movimentos do bitcoin e do ether vai continuar nos próximos anos, resultando na alta projetada.

"O BNB tem sido negociado quase que exatamente em linha com o bitcoin e o ether desde maio de 2021 tanto em termos de retorno quanto de volatilidade. Nós esperamos que essa relação vai continuar, levando o preço do BNB dos US$ 600 atuais para US$ 2.775 até o fim de 2028", afirma.

A criptomoeda foi lançada em 2017 pela corretora de criptomoedas Binance. Inicialmente, o token operava no blockchain Ethereum, mas ganhou uma rede própria, a BNB Chain. Atualmente, a exchange também não exerce um controle direto no projeto.

O Standard Chartered destaca que os desenvolvedores do blockchain não precisam usar o token para custear as atividades de projetos na rede. Mesmo assim, ele tem sido adquirido por usuários da rede, demonstrando uma relação com a popularidade do blockchain.

"Por causa do seu baixo número de desenvolvedores, os casos de uso do BNB permanecem estáticos em relação a outras criptomoedas de blockchain", o que deveria implicar em uma desvalorização do ativo. Mas esse não tem sido o caso, com uma alta nos últimos anos.

Ainda segundo o banco, "assumindo que a Binance vai continuar sendo uma das maiores corretoras do mundo, as causas de valorização do BNB não devem mudar tão cedo. Considerando isso, nós vemos potencial para o BNB se tornar um benchmark, ou média, para os preços dos ativos digitais em geral".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok