Criptomoeda da Arbitrum despenca quase 15% após blockchain perder usuários

O blockchain Arbitrum emergiu como uma das principais concorrentes entre as soluções de escalabilidade de segunda camada ligadas à rede Ethereum, ostentando um valor total bloqueado (TVL, na sigla em inglês) significativo e atividade relevante. No entanto, entre 9 e 11 de setembro, o preço do ARB, criptomoeda da Arbitrum, teve uma acentuada queda de 14,5%, chegando ao nível mais baixo desde o seu lançamento, em 2023.

Os investidores agora estão ansiosos por perspectivas sobre os fatores que impulsionam esse movimento e questionando se a Arbitrum ainda possui vantagem competitiva, especialmente considerando que, independentemente do desempenho do ARB, o TVL da rede ainda supera US$ 1,6 bilhão.

Vale ressaltar que os últimos dias têm sido desafiadores para a maioria das criptomoedas. Entretanto, entre as soluções de escalabilidade da Ethereum, nenhuma experimentou uma queda superior a 9%, exceto a Arbitrum.

Possíveis mudanças

Um dos fatores que pode ajudar a elucidar a recente queda de preço da criptomoeda está relacionado às propostas de governança da organização descentralizada autônoma (DAO, na sigla em inglês) da Arbitrum, responsável pela administração do blockchain. Para participar da DAO, é preciso adquirir o ARB, que funciona como um token de governança.

A primeira proposta, divulgada em 2 de setembro, visa alocar até 75 milhões de ARBs do tesouro do projeto para atender às "necessidades de curto prazo da comunidade" das aplicações descentralizadas (DApps, na sigla em inglês) ativas dentro do ecossistema. No entanto, mesmo que seja aprovada, essa alocação representa menos de 2% do tesouro da DAO e é improvável que tenha desencadeado a correção no preço.

Outra proposta de governança que chamou atenção foi apresentada em 9 de setembro pela PlutusDAO. Ela busca devolver tokens do tesouro da DAO aos detentores de ARB por meio da ativação de um mecanismo de staking, criando um rendimento passivo para os participantes que poderia envolver até 2% do fornecimento total anualmente. No entanto, alguns investidores veem essa abordagem inflacionária como desnecessária e argumentam que ela exerce pressão negativa sobre os preços.

Além da governança da criptomoeda, também há preocupações relacionadas aos riscos de liquidação em exchanges centralizadas e descentralizadas que oferecem negociação alavancada. Por exemplo, a plataforma Lookonchain observou que um grande investidor está retirando tokens ARB da plataforma de empréstimo Aave e transferindo parte para a Binance.

O desafio dessa análise reside na ambiguidade da causa e efeito. Normalmente, as posições compradas alavancadas são compelidas a fechar quando os preços dos tokens já caíram, e não o contrário. Isso destaca a importância dos investidores examinarem a atividade da Arbitrum e as tendências de depósito ao longo dos últimos meses, que poderiam potencialmente ter desencadeado o desempenho recente do preço.

Declínio da atividade da rede

O TVL da Arbitrum diminuiu notavelmente nos últimos meses para US$ 1,67 bilhão, marcando seu nível mais baixo desde meados de fevereiro. A queda de 25% nos últimos dois meses levanta várias preocupações, indicando principalmente uma perda de confiança dos investidores. Ela tem também o potencial de reduzir a liquidez e minar a viabilidade geral do projeto.

Além disso, pode desestimular novos participantes, dificultando o crescimento e a adoção da rede. Junto a esse número, é crucial examinar o número de endereços ativos nas principais DApps da rede. Há uma diminuição perceptível nos endereços ativos nos últimos 30 dias, mesmo entre DApps estabelecidas como Uniswap, 1inch, Radiant, SushiSwap e GMX. Portanto, ao considerar a redução do TVL juntamente com a redução da atividade do usuário, fica evidente que há uma diminuição substancial na demanda pela rede.

Embora seja desafiador apontar uma causa única para esse movimento, pode-se especular que blockchains concorrentes como zkSync Era e o recém-lançado Base, da corretora de criptomoedas Coinbase, possam estar contribuindo para a perda, atraindo projetos e usuários.

Os dados sugerem que a correção de 14,5% na Arbitrum parece resultar de uma combinação de insatisfação dos investidores com o mecanismo de governança e a atividade menor da rede, apesar de oferecer taxas significativamente mais baixas em comparação com a Ethereum. A menos que haja um aumento nas transações e uma expansão de sua base de usuários, é improvável que o ARB seja capaz de fechar a lacuna de desempenho de preço com seus concorrentes.

