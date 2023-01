Aptos: a criptomoeda que disparou 400% em 2023 é segura?

Neste início de 2023, uma criptomoeda tem chamado a atenção de investidores por lucros que superam 400%: a Aptos. O projeto é novidade no universo cripto e ao mesmo tempo em que se torna um investimento atraente por conta de seus lucros, também levanta dúvidas quanto à sua confiabilidade.

Nos últimos 30 dias, o token APT subiu mais de 411%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Lançada em outubro de 2022, a nova criptomoeda só começou a disparar recentemente.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Aptos (APT)

A Aptos foi concebida por ex-membros do time de desenvolvedores da Diem, projeto cripto abandonado pela Meta (antigo Facebook). A rede blockchain que abriga a criptomoeda é focada em contratos inteligentes, assim como outras mais conhecidas, como Ethereum e Solana.

Um de seus principais diferenciais é o uso de uma nova linguagem de programação, chamada de Move. Ela foi criada durante o desenvolvimento da Diem e busca proporcionar experiências simplificadas e um ambiente mais seguro ao utilizar um conjunto de regras de lógica linear específicas.

Por conta disso, o blockchain da Aptos pode processar até 160 mil transações por segundo e alterar chaves privadas, de acordo com os desenvolvedores do projeto.

Polêmicas

Grandes empresas apostaram no sucesso que uma criptomoeda dos mesmos desenvolvedores de um antigo projeto do Facebook poderia ter. Ainda em 2022, a Aptos passou por duas rodadas de investimento que captaram US$ 350 milhões com Coinbase Ventures, A16z, Multicoin Capital, Jump Crypto e as agora falidas Three Arrows Capital e FTX Ventures.

Além do apoio de duas gigantes que estrelaram suas próprias polêmicas e foram à falência no mesmo ano, a Aptos ainda enfrentou atrasos na divulgação de detalhes do projeto econômico de seu token, além da sobrecarga na rede durante o seu lançamento e distribuição de tokens.

Mesmo antes da falência da FTX no mês seguinte, a concentração de tokens APT nas mãos de investidores e desenvolvedores foi a primeira preocupação de especialistas do universo cripto quanto ao projeto.

Isso porque tal fato oferecia o risco da Aptos se tornar um “protocolo de VCs”, ou seja, que as empresas que investiram no projeto antes do lançamento e consequentemente, pagaram mais barato pelos tokens, pudessem vendê-los em pouco tempo.

Para resolver esse problema, o projeto apostou em uma estrutura em que libera os tokens “aos poucos” para que investidores e desenvolvedores possam vendê-los, conforme explica o relatório de Market Overview mais recente da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Vale a pena comprar APT agora?

Os lucros de mais de 400% em um mês são sem dúvida bastante atraentes para investidores, tanto os mais experientes quanto os menos quando o assunto são as criptomoedas. Investir “cedo” em novos projetos pode ser bastante lucrativo, como o bitcoin demonstrou ao mundo, mas ao mesmo tempo perigoso.

Ainda que a Aptos tenha desenvolvedores sérios por trás e passe a segurança de um projeto que já foi apoiado pelo Facebook, ainda é um pouco cedo para afirmar se o token APT vai continuar sua escalada meteórica.

“O recente movimento de preços da Aptos realmente lembra muito o que aconteceu com a Solana em sua alta meteórica no ano de 2021. Contudo, naquele momento, a Solana já tinha um ecossistema muito mais desenvolvido do que a Aptos tem atualmente, com um número infinitamente maior de dApps, tokens e, até mesmo coleções de NFTs relevantes”, comparou Lucas Josa, analista da Mynt, no relatório.

Novas propostas de desenvolvimento, eventos como o Aptos Move Monday 2023 e novas oportunidades no mercado de NFTs foram alguns dos motivos que levaram o token APT a subir significativamente neste mês de janeiro. Mas não só isso.

O cenário atual é positivo para a maioria das principais criptomoedas, com bitcoin e ether acumulando 39 % e 32% nos últimos 30 dias. A SOL, criptomoeda nativa da rede Solana, também subiu 142% no mesmo período.

Após um longo “inverno cripto” o otimismo generalizado quanto à classe de ativos pode estar se renovando, após o banco central norte-americano sinalizar uma postura menos agressiva contra a inflação no país.

Os aumentos na taxa de juros dos EUA foram um dos principais aspectos macroeconômicos que impactaram negativamente a cotação das criptos em 2022.

“Por mais que a solução por trás da Aptos seja boa no papel, ela ainda precisa ser testada de verdade, passando por momentos de stress com um número mais alto de transações (atualmente 10 transações por segundo) e de usuários ativos em seu ecossistema. Inclusive, por mais que o interesse em torno do protocolo tenha aumentado, juntamente com o preço de seu token, é possível verificar que tanto o número de endereços ativos quanto o número de transações diárias é muito mais baixo que de seus concorrentes e, também inferior aos dados no lançamento do protocolo”, pontuou Lucas Josa.

“Em relação ao ecossistema, temos um protocolo que vem atraindo novos desenvolvedores, mas que ainda precisa atrair mais aplicações, tokens e usuários de outros protocolos para que seu valor de mercado seja realmente justificado”, concluiu o analista.

