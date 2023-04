Carteira digital MetaMask vai permitir compra direta de cripto com moedas fiduciárias

A carteira de criptomoedas e fornecedora de aplicativos descentralizados (DApp, na sigla em inglês) MetaMask anunciou o lançamento de um novo recurso que permitirá aos usuários comprar cripto com moedas fiduciárias diretamente de seu Dapp Portfolio. A iniciativa busca fornecer aos usuários uma maneira mais fácil de aquisição de criptoativos.

O novo recurso “Buy Crypto” permite que os usuários da MetaMask comprem uma ampla gama de criptomoedas usando métodos de pagamento diversos, incluindo cartões de débito ou crédito, PayPal, transferências bancárias e ACH (Casa de Compensação Automatizada) instantânea.

O serviço será lançado para os usuários da carteira em mais de 189 países e vai oferecer mais de 90 tokens em oito redes blockchain diferentes, incluindo Ethereum, Polygon, Arbitrum, BNB Smart Chain, Avalanche Contract Chain, Fantom, Optimis e Celo.

Para acessar o recurso, os usuários da MetaMask poderão conectar suas carteiras ao Portfolio Dapp ou clicar no botão “Comprar” diretamente na carteira digital. A partir daí, os usuários podem selecionar sua região, método de pagamento e o token e a rede em que desejam efetuar a compra.

O novo recurso também leva em consideração diversos fatores, como a localização do usuário e as leis locais, para fornecer um orçamento personalizado para cada compra. Depois que o usuário selecionar uma cotação, ele será redirecionado para o site de um provedor terceirizado para concluir a transação. Os fundos serão então depositados diretamente na carteira.

Compras de criptomoedas na MetaMask

Ao longo dos anos, a MetaMask fechou parcerias com várias organizações para ajudar a integrar novos usuários ao ecossistema de criptomoedas através de sua plataforma. Em 2022, ela fechou uma parceria com o PayPal para permitir que os usuários da carteira pudessem comprar e transferir ether por meio do aplicativo de pagamentos.

O serviço, anunciado em 14 de dezembro, permite que os usuários comprem e transfiram ether do PayPal para a MetaMask fazendo login no aplicativo Mobile MetaMask, que então os redirecionaria para sua conta pessoal do PayPal para concluir as transações.

Além disso, em 21 de março deste ano, a MetaMask anunciou uma nova integração com o provedor de criptomoedas MoonPay, permitindo que usuários nigerianos comprem criptomoedas por meio de transferências bancárias instantâneas. O novo recurso oferece uma maneira mais simples de comprar criptomoedas, sem a necessidade de uso cartões de crédito ou débito.

