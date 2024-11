Google deixa de apresentar cotação do dólar após erro que mostrava moeda acima de R$ 6

Na tarde desta quarta-feira, 6, o Google interrompeu a exibição da cotação do dólar frente ao real em sua plataforma de pesquisa, após uma falha no sistema de dados financeiros do Google ter causado uma confusão mais cedo. Segundo essa falha, o dólar teria subido quase 8% e alcançado R$ 6,19 — um valor significativamente mais alto que a máxima real da sessão, que foi de R$ 5,862, com alta de apenas 2%.

O erro teria se originado na plataforma que fornece informações financeiras ao Google, levando a uma disparidade nas informações apresentadas.

No mercado de futuros, onde há maior liquidez nas negociações de câmbio, a cotação máxima do dólar foi de R$ 5,871, de acordo com dados da B3.

Mesmo com a valorização no início do dia, o dólar recuou no Brasil, sendo negociado próximo de R$ 5,68 nesta tarde. Enquanto isso, no exterior, a moeda americana segue em alta, com o Índice Dólar (DXY) subindo 1,7% e atingindo seu maior nível desde julho, ao marcar 105 pontos.