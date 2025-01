Final de ano do bitcoin é marcado por correção, mas 1º trim. de 2025 é ‘promissor’

O bitcoin e as principais criptomoedas tiveram uma reta final de 2024 marcada por correções, após um discurso do presidente do Federal Reserve, que afetou o apetite ao risco de investidores. O momento, que já conta com a desmontagem de posições institucionais por conta dos feriados de Natal e Ano Novo, teve a cotação de seus principais ativos em queda.

Nesta quinta-feira, 2, o mercado cripto sinaliza recuperação, dando início a um 2025 “promissor”, de acordo com especialistas da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“É um fenômeno relativamente comum no mercado que no fim do ano tenhamos uma diminuição nas posições institucionais, até porque ninguém quer passar o Natal e o Ano Novo preocupado com suas posições. Por isso temos um movimento de ‘de-risk’. Porém, temos um primeiro trimestre de 2025 muito promissor e é provável que essas posições sejam remontadas ao longo das próximas semanas e meses. Isso torna a nossa visão consideravelmente otimista”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, durante o programa Morning Call Crypto desta quinta-feira.

“Temos de ficar de olho nos fluxos institucionais em ETFs, porque assim que isso deixar de ser negativo e ter pressão de venda, devemos ter uma retomada do mercado”, acrescentou Matheus Parizotto, durante sua participação no programa.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 96.851, com alta de 3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Em apenas dois dias desde o início de 2025, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de 3,8%.

