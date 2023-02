Blockchain Arbitrum supera Ethereum em transações diárias pela primeira vez

A Arbitrum, um blockchain de segunda camada, superou na terça-feira, 21, a Ethereum - rede primária a que está ligada - em número diário de transações pela primeira vez desde o seu lançamento, em 2021. O crescimento ocorre ao mesmo tempo em que investidores esperam uma possível liberação de tokens do projeto.

Dados do Etherscan e do Arbiscan - plataformas que reúnem dados sobre as duas redes - apontam que a Arbitrum teve um forte crescimento a partir de 1º de janeiro de 2023, passando de 159.919 transações diárias para a marca de 1.103.398 registrada na terça-feira.

O número atual corresponde a um crescimento de 590% em menos de dois meses. No mesmo período, as transações diárias na Ethereum subiram 46%, chegando a 1.084.290. Historicamente, o blockchain nunca havia sido superado pela Arbitrum, mas constantemente registra uma média de mais de 1 milhão de transações por dia.

De acordo com dados do agregador DeFiLlama, a Arbitrum é atualmente a quarta maior rede blockchain do mundo em termos de valor travado de tokens (TVL, na sigla em inglês), com US$ 1,85 bilhões e um crescimento de 81% desde janeiro de 2023. A Ethereum segue na liderança, com US$ 28,59 bilhões.

Recentemente, a GMX, uma corretora descentralizada de criptoativos que opera na Arbitrum, também superou a Ethereum, mas dessa vez em termos de taxas diárias de transações. Outros projetos do ecossistema do blockchain, como a Camelot e a Vela Exchange, também registraram crescimento de adesão nos últimos dias.

Mesmo assim, a rede como um todo ainda está bem atrás da Ethereum em termos de taxas de transações. A Arbitrum possui uma média diária atual de US$ 154 mil, enquanto a da Ethereum é de US$ 6,7 milhões, indicando que ela ainda não possui uma adesão tão grande quanto a rede criada por nomes como Vitalik Buterin.

Para Walter Teng, vice-presidente de estratégias para ativos digitais da Fundstrat Global Advisors, o crescimento recente registrado pela Arbitrum está ligado à expectativa e especulação por parte de investidores quanto a um possível airdrop, uma liberação gratuita de tokens nativos do blockchain para os seus usuários.

Até o momento, os desenvolvedores responsáveis pela Arbitrum não informaram nenhum plano oficial de realizar essa distribuição. O blockchain foi lançado como uma solução de segunda camada para a Ethereum, com escalabilidade maior para facilitar a criação de projetos que ainda queiram ter uma ligação com a outra rede, referência na área de contratos inteligentes.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok