Criador de sistema que deu origem ao bitcoin faz aposta sobre recorde de preço

O desenvolvedor Adam Back, que foi responsável por criar um sistema anti-spam que acabou dando origem ao bitcoin, fez uma aposta no último sábado, 5, sobre o preço do ativo. A aposta reflete também a expectativa de Back de que o preço da criptomoeda vai chegar a US$ 100 mil até o fim de março de 2024.

Back fez o desafio após compartilhar um post no X, antigo Twitter, em que afirmava que estava "confortável" com sua previsão de que a maior criptomoeda do mercado vai chegar a um preço de US$ 100 mil até o fim do primeiro trimestre do próximo ano.

Um usuário, então, perguntou se Back "gostaria de apostar" um valor em bitcoins que será dado ao vencedor caso o preço se concretize ou não. Juntos, eles decidiram apostar 1 milhão de satoshis - a menor parte divisível da criptomoeda -, o que seria equivalente a 0,01 bitcoin ou US$ 296 (R$ 1,5 mil, na cotação atual).

so >= $100k by 31st mar 2024 midnight Zulu or you win right. how many sats? — Adam Back (@adam3us) August 5, 2023

Bitcoin vai subir?

Apesar do valor não ser significativo, ele reflete a crença que Back e outros especialistas têm de que a criptomoeda tende a valorizar nos próximos meses. A lógica por trás dessas previsões envolve tanto elementos externos quanto internos ao mercado cripto.

Há, por exemplo, a expectativa de mais suavizações no ciclo de alta de juros nos EUA, o que beneficia as criptomoedas, além da previsão de que a SEC poderá aprovar o lançamento de ETFs de preço à vista do bitcoin, ajudando a atrair investidores para o ativo.

Já em relação aos fatores internos, o que mais tem animado investidores é a ocorrência do chamado halving em abril de 2024. O evento marca a redução pela metade na quantidade da criptomoeda que é dada como recompensa aos mineradores por realizarem a validação de informações no blockchain.

Em geral, os halvings resultam em fortes valorizações do bitcoin ao representarem uma redução na oferta do ativo. A expectativa é que o mesmo aconteça no próximo ano, com alguns relatórios projetando valorizações para até US$ 125 mil, fomentando o otimismo compartilhado por Back e outros entusiastas da criptomoeda.

