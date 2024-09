Corte nos juros e risco de recessão nos EUA: como isso impacta o bitcoin e as criptomoedas?

Investidores e especialistas já dão um corte na taxa de juros dos Estados Unidos praticamente como certo para a próxima reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) este mês. A medida pode ser positiva para a cotação do bitcoin e das criptomoedas, como já aconteceu em cortes anteriores. No entanto, o risco de recessão tira essa certeza de investidores e gera preocupação no mercado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 56.694, com alta de 2,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda do mercado chegou a despencar para US$ 54 mil nos últimos dias, mas recuperou parte de suas perdas.

De acordo com André Portilho, sócio e head de Digital Assets do BTG Pactual, “sempre que o bitcoin bate US$ 54 mil, ele encontra compradores”. Portilho apresentou o Morning Call Crypto da Mynt, plataforma cripto do BTG, nesta terça-feira, 10. O programa é transmitido ao vivo às terças e quintas-feiras e está disponível na íntegra no YouTube.

Corte nos juros vai beneficiar cripto?

“A gente fala muito na parte de queda de juros que isso é bom para ativos de risco. Mas as coisas geralmente em mercado nunca são tão simples quanto parecem. Por isso é muito importante agora a gente analisar não só a perspectiva de queda de juros mas também como vai ser o cenário macroeconômico em que haverá essa queda de juros”, explicou Portilho no Morning Call Crypto.

“Por que? Quando você tem um movimento de corte de juros em um cenário em que você tem uma economia enfraquecendo muito rapidamente, com uma recessão acontecendo e o Fed está reagindo a esse movimento, não necessariamente os ativos de risco sobem a partir do momento em que você tem uma queda de juros”, acrescentou.

No momento, o mercado cripto está dividido em suas expectativas. O Índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento do mercado, sinaliza neutralidade em 41 pontos.

“Em contrapartida, quando você tem esse corte de juros em um cenário benigno, conhecido como ‘soft landing’, é muito mais benéfico para os ativos de risco. Não é uma questão de ‘se’ o Fed vai cortar os juros, porque o mercado já está precificando que vai. A questão é em que cenário isso vai acontecer”, concluiu Portilho.

