JPMorgan: "é injusto comparar desempenho dos ETFs de bitcoin e ether"

O JPMorgan divulgou um relatório em que avalia que os ETFs de ether estão com uma demanda menor que os ETFs de bitcoin. Mas, na visão do banco, a comparação entre as duas criptomoedas é "injusta" e "pouco útil" para investidores interessados em entender o futuro dos ativos.

Dados reunidos pelos analistas do banco apontam que os nove ETFs de ether somaram US$ 476 milhões em aportes entre a estreia, em 23 de julho, e o final do mês de agosto. Por outro lado, o ativo registrou uma queda de 30%, saindo de um preço de US$ 3,4 mil para US$ 2,4 mil no mesmo período.

O desempenho foi bem diferente do bitcoin. Os ETFs do ativo somaram US$ 5,4 bilhões em aportes no primeiro mês de negociação e impulsionaram o preço da criptomoeda para um patamar superior a US$ 50 mil, contribuindo para que o ativo chegasse a bater um recorde de preço em março, de US$ 73 mil.

Na visão do JPMorgan, porém, a comparação entre os dois grupos de ativos não é totalmente justa. O principal motivo é que as duas criptomoedas possuem teses de investimentos diferentes. O bitcoin é tido como uma reserva de valor, semelhante ao ouro, enquanto o ether é visto como canal de investimento no mundo de finanças descentralizadas e contratos inteligentes.

Além disso, os ETFs de ether não puderam ser lançados com adesão ao sistema de staking da Ethereum - em que é possível travar unidades do ativo no blockchain em troca de recompensas -, o que também fez com que os fundos "não refletissem todo o valor" da criptomoeda.

Levando em conta as diferenças de casos de uso e capitalizações de mercado, o relatório diz que "comparar a magnitude dos fluxos dos ETFs de ether com seus equivalentes do bitcoin é como comparar maçãs com laranjas”.

Importância dos ETFs de ether

E, mesmo quando essa comparação é feita, o JPMorgan defende que o cenário é mais favorável para o ether do que muitos investidores pensam. Após o primeiro mês de negociação, os ETFs de bitcoin representavam 3% da capitalização total do ativo. No caso do ether, os fundos tiveram desempenho semelhante, chegando a 2,3%.

Os analistas pontuam, ainda, que a aprovação dos ETFs de ether foi uma "vitória inesperada" para o mercado de criptomoedas, ajudando a reforçar a adoção institucional desses ativos e consolidando um cenário favorável para o segmento no médio e longo prazo.

