Corretoras vão levar criptomoedas para o Super Bowl pela 1ª vez em 2022

As corretoras de criptomoedas Crypto.com e FTX exibirão comerciais durante o Super Bowl LVI em 13 de fevereiro. Ambas trabalharam incansavelmente para estabelecer suas marcas e entrar no mercado dos Estados Unidos.

Os anúncios do Super Bowl são conhecidos por serem muito caros, com taxas acima de US$ 5 milhões por apenas 30 segundos. Alguns patrocinadores estão dispostos a pagar até US$ 6,5 milhões pelo mesmo período de transmissão.

Recentemente, a Crypto.com também anunciou uma parceria com o Angel City Football Club, um time de futebol que deve estrear em 2022 nos EUA. Além disso, os esforços da corretora incluem adquirir os direitos para o nome do Staples Center em Los Angeles. A corretora os comprou por US$ 700 milhões e poderá utilizá-los por 20 anos. Com isso, o Staples Center mudará para Crypto.com Arena em dezembro.

Em um anúncio oficial, o cofundador e CEO da Crypto.com, Kris Marszalek, disse que a empresa está usando sua plataforma “de maneiras novas e criativas para que as criptomoedas possas impulsionar o futuro dos esportes, do entretenimento e da tecnologia mundialmente”.

Enquanto isso, a FTX também dedica grande parte de seu orçamento de publicidade para fortalecer o reconhecimento da marca nos Estados Unidos. Em outubro, a corretora confirmou que apresentaria um anúncio no próximo Super Bowl. A corretora também fez com que Tom Brady e Gisele Bündchen estrelassem uma campanha publicitária de US$ 20 milhões.

No início deste ano, a FTX também garantiu os direitos de nome de um estádio dos EUA. A corretora supostamente pagou US$ 135 milhões por um contrato de 19 anos para mudar o nome da arena do Miami Heat para FTX Arena.

Em 2020, o blockchain entrou para o Super Bowl por meio dos tokens não-fungíveis (NFTs). O grupo comercial sem fins lucrativos Avocados from Mexico inseriu NFTs em sua campanha publicitária. Com isso, os usuários podiam coletar abacates digitais e ganhar recompensas baseadas em blockchain.

De acordo com Ivonne Kinser, chefe de marketing digital da Avocados From Mexico, os resultados foram extremamente positivos. Kinser disse que entregou “3,2 bilhões de impressões sociais” por meio da campanha publicitária.

