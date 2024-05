Conhecimento em cripto será diferencial para empregos no futuro? Entenda

O mercado de criptoativos representa uma nova tecnologia e, consequentemente, uma série de novas oportunidades. Pensando nisso, muitos devem se questionar se criptoativos e blockchain realmente serão conhecimentos necessários para os "empregos do futuro".

Para contribuir com o tema, Mariana Maria recebe Vinícius Bazan, especialista em tecnologia blockchain e cofundador da Underblock, empresa especializada em investimentos em criptoativos.

Desde 2015 no setor, Bazan compartilha sua própria jornada cripto, além de orientar sobre as possibilidades que o mercado tem oferecido a quem deseja trabalhar com tecnologia e inovação. Confira:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok