"Criptomoedas de IA" se destacam com alta apesar de queda no mercado cripto

As chamadas "criptomoedas de inteligência artificial" voltaram a se destacar no mercado de criptoativos nesta semana, operando em alta mesmo com uma piora no cenário de investimentos no setor, apoiada por uma maior incerteza em relação ao cenário macroeconômico dos Estados Unidos.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que, na última quinta-feira, 9, criptomoedas ligadas a projetos de inteligência artificial como a SingularityNET e a Fetch.ai registraram ganhos de mais de 6% e 5%, respectivamente. No acumulado de abril, a alta do segmento foi de mais de 15%.

Atualmente, a capitalização total do segmento de criptoativos de IA é de US$ 27,7 bilhões, uma fatia pequena dos mais de US$ 2 trilhções acumulados pelo mercado cripto. Entretanto, nas últimas 24 horas o grupo teve um crescimento de 10%, contra 2,6% do mercado em geral.

Outra criptomoeda de inteligência artificial que se destacou nesta semana é a Render, que acumulou ganhos de mais de 7% nas últimas 24 horas. Já o Aioz teve alta de 4% no mesmo período, mas acumulando uma disparada de 30% no acumulado dos últimos sete dias.

Ainda considerando a variação nas últimas 24 horas, os ativos da Akash Network, da Golem, da The Graph e da Arkham acumularam ganhos de 19%, 10%, 14% e 10%, respectivamente, assumindo uma liderança entre as valorizações no segmento.

Criptomoedas de IA em destaque

Essa não é a primeira vez que as criptomoedas de inteligência artificial se descolaram do mercado de cripto como um todo, com altas maiores. Em fevereiro deste ano, o segmento também acumulou valorizações maiores que o esperado, apoiado no interesse crescente em torno dos projetos de IA.

Em geral, o investimento nesses ativos é visto como uma forma de ganhar exposição, e até participação, em projetos que estão desenvolvendo diferentes aplicações possíveis para a inteligência artificial. Por isso, muitos investidores têm migrado para essa classe de ativos, se aproveitando da popularidade da tecnologia.

Para o mês de maio, um dos eventos mais aguardados por investidores é a esperada fusão de três das principais criptomoedas de inteligência artificial do mercado: os tokens da SingularityNET, Fetch.ai e Ocean deverão ser unidos para criar a ASI, buscando fortalecer o financiamento desses projetos.