Corretora de criptomoedas sofre ataque hacker e US$ 13,6 milhões são roubados

A HTX, antiga Huobi Global, sofreu uma perda estimada de US$ 13,6 milhões como parte de uma exploração de US$ 86,6 milhões perpetrada contra a ponte HECO Chain em 22 de novembro. Em setembro, a corretora já havia sofrido outro ataque hacker de US$ 7,9 milhões.

De acordo com um relatório da empresa de segurança de blockchain Cyvers, as perdas resultaram do comprometimento de três "carteiras quentes", as carteiras digitais conectadas à internet. Ativos da exchange foram trocados por ether e distribuídos para vários endereços na rede Ethereum em seguida. Entre outras moedas e tokens, a Cyvers disse que 1.240 ETH, 7,3 milhões de USDT, 1,78 milhão de USDC e 62.200 LINK foram drenados durante o ataque.

Justin Sun, proprietário de fato da HTX e fundador da Tron e da BitTorrent – ambas entidades relacionadas – declarou logo após a exploração: "A HTX compensará totalmente as perdas da carteira quente da HTX. Depósitos e saques foram temporariamente suspensos. Todos os fundos na HTX estão seguros e a comunidade pode ficar tranquila".

HTX and Heco Cross-Chain Bridge Undergo Hacker Attack. HTX Will Fully Compensate for HTX's hot wallet Losses. Deposits and Withdrawals Temporarily Suspended. All Funds in HTX Are Secure, and the Community Can Rest Assured. We are investigating the specific reasons for the hacker… — H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) November 22, 2023

No início da terça-feira, 22, a ponte HECO Chain, uma ponte cross-chain criada por meio da fusão dos ecossistemas da Tron e do BitTorrent em 2020, foi drenada em US$ 86,6 milhões devido a um operador de blockchain supostamente comprometido.

Mudança de Huobi Global para HTX

Em setembro, a HTX foi hackeada em US$ 7,9 milhões em outro caso de exploração de uma de suas carteiras quentes. Na ocasião, Sun também afirmou que "todos os ativos dos usuários estavam a salvo e que a plataforma estava operando normalmente." A invasão ocorreu menos de um mês após a mudança de marca de Huobi Global para HTX, conforme anunciado durante a Token2049 em Singapura.

Dados da Nansen mostram que as carteiras identificadas como pertencentes à HTX detêm um total de US$ 2,08 bilhões em ativos corporativos e de usuários. Nas últimas 24 horas, a exchange registrou US$ 1,3 bilhão em volume de negociação no mercado à vista.

