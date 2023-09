Corretora de criptomoedas sofre ataque hacker de US$ 7,9 millhões, aponta relatório

A exchange de criptomoedas HTX da Huobi Global foi hackeada em 24 de setembro, de acordo com um relatório da plataforma de análise blockchain Cyvers. Um total de US$ 7,9 milhões em criptomoedas foi retirado no ataque.

Uma carteira cripto conhecida da Huobi postou uma mensagem para o atacante em chinês. De acordo com a mensagem, a exchange conhece a identidade do atacante e ofereceu deixá-lo ficar com 5% dos fundos retirados como um "bônus de hacker ético", mas somente se o atacante devolver os 95% restantes.

🚨Red Code🚨Yesterday, our ML-powered system detected a suspicious transaction involving @HuobiGlobal and @HTX_Global.

Despite our attempts to reach out, we received no response. An EOA received 5K $ETH $7.9M from @HuobiGlobal's hot wallet. 🔍 This morning, we spotted… pic.twitter.com/3oqHhAVi8P — 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) September 25, 2023

Ontem, nosso sistema alimentado por IA detectou uma transação suspeita envolvendo a Huobi Global e HTX Global.. Apesar de nossas tentativas de contato, não recebemos resposta. Uma EOA recebeu 5 mil ETH, equivalente a US$7,9 milhões da carteira da Huobi Global", publicou o perfil CyversAlerts no Twitter.

Em 24 de setembro, às 10:00 UTC, a suspeita carteira da Huobi "0x2Abc22eb9A09EbBE7b41737CCde147F586EfeB6A" enviou 4.999 ether, no valor aproximado de US$ 7,9 milhões, para um endereço que não tinha histórico anterior. Na manhã seguinte, uma carteira separada pertencente à Huobi enviou uma mensagem ao atacante em chinês. A mensagem dizia (de acordo com uma tradução do Google):

"Nós confirmamos sua verdadeira identidade. Por favor, devolva os fundos para 0x18709E89BD403F470088aBDAcEbE86CC60dda12e. Nós forneceremos a você um bônus de hacker ético de 5%. Esta oferta é válida por 7 dias e termina em 2 de outubro de 2023. Se você não devolver os fundos até o prazo, solicitaremos a intervenção judicial."

Cyvers relatou o ataque em 25 de setembro. A carteira que enviou a mensagem é identificada como uma carteira da Huobi pela plataforma de análise blockchain Arkham Intelligence. De acordo com Cyvers, a carteira que enviou a mensagem está listada em uma página de suporte da Huobi como pertencendo à exchange.

O investidor da Huobi Global, Justin Sun, confirmou o ataque na manhã de 25 de setembro, afirmando: "HTX Global sofreu uma perda de 5 mil ether ($8 milhões de dólares) devido a um ataque de hacker." Sun afirmou que os fundos dos usuários estão seguros e a exchange está funcionando normalmente. "HTX cobriu totalmente as perdas decorrentes do ataque e resolveu com sucesso todos os problemas relacionados", declarou ele.

As exchanges de criptomoedas foram atingidas por uma série de hacks em 2023, muitos dos quais acredita-se serem causados pelo grupo Lazarus, afiliado à Coreia do Norte. O grupo acumulou US$ 40 milhões em bitcoin a partir dos ataques ao longo do ano.

