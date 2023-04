Solana vai integrar ChatGPT para permitir interações com usuários do blockchain

O blockchain Solana, um dos maiores do mundo das criptomoedas, anunciou na terça-feira, 25, que desenvolveu um plugin que vai permitir a integração da rede com o ChatGPT. Com isso, usuários do projeto vão conseguir interagir com a inteligência artificial e solicitar desde dados até compra de criptoativos.

O anúncio foi feito pela Solana Labs, empresa que reúne os fundadores do blockchain. Em um post no Twitter, a organização informou que o plugin permite uma "interação direta" com o chat, criado pela OpenAI. A versão de testes da ferramenta já está disponível para desenvolvedores.

Os responsáveis pela iniciativa afirmaram que a integração com o ChatGPT vai permitir que os usuários do blockchain "chequem os balanços das suas carteiras digitais, realizem transferências de tokens e comprem NFTs [tokens não-fungíveis]" a partir de comandos dados ao chatbot.

Noah Gundotra, Engenheiro de Software da Solana Labs, destacou que o plugin "está acessando código e dados que já estão disponíveis publicamente e acessíveis", ou seja, as informações a que a inteligência artificial tem acesso não violam a privacidade dos usuários da rede.

Ele destacou ainda que "o nosso trabalho nesta área destina-se a promover padrões interpretáveis seguros e humanos em torno de [grandes modelos linguísticos] e realização de transações" entre usuários do blockchain. A versão de testes permitirá ainda receber um feedback da comunidade e realizar mudanças antes do lançamento oficial do plugin.

Projetos da Solana

Além da integração com o ChatGPT, a Solana também ganhou outra novidade importante nesta semana. A Phantom, fornecedora de carteiras digitais famosa por promover uma usabilidade descomplicada e aceitar tokens não-fungíveis (NFTs), expandiu sua operação para aceitar transações entre os blockchains Ethereum e Polygon.

A novidade pode ameaçar o reinado de outras carteiras cripto, como a MetaMask, a mais utilizada do mundo. A ideia é caminhar em direção a um futuro multichain, ou seja, que integra várias redes de blockchain. Os fundos das carteiras serão informados nas criptomoedas nativas de cada rede: sol, ether e matic.

“Acreditamos que o futuro do gerenciamento de ativos digitais está na interoperabilidade entre cadeias e estamos comprometidos em fornecer aos nossos usuários as ferramentas e os recursos de que precisam para navegar e realizar transações facilmente em várias redes blockchain”, disse Brandon Millman, cofundador e CEO da Phantom.

