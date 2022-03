Construtora do metaverso capta US$62,5 mi com Will Smith e celebridades

Com a ascensão do metaverso, novas modalidades de empresas e startups ganharam destaque no mercado, chamando a atenção de grandes investidores e celebridades. É o caso da Everyrealm, uma construtora que, ao invés de utilizar cimento e tijolos, tem códigos e a rede blockchain como suas principais ferramentas para construir empreendimentos em um universo imersivo e virtual.

A startup anunciou uma nova rodada de investimento, onde recebeu o apoio de uma série de celebridades. The Weeknd, Will Smith e o jogador de futebol Mario Götze são alguns dos nomes que fizeram parte do investimento de US$ 62,5 milhões na Everyrealm.

A construtora não divulgou a avaliação recebida na rodada de investimento, mas afirmou tratar-se de “centenas de milhões de dólares” em um comunicado ao Decrypt. Outras celebridades já conhecidas como entusiastas dos criptoativos, como Paris Hilton, os rappers Nas e Lil Baby, e o vocalista do Kiss Gene Simmons também são investidores antigos da startup.

“Ter uma lista tão talentosa de pessoas em nossa mesa é uma honra e uma prova do fascínio das oportunidades do metaverso, onde artistas e mais artistas podem promover conexões diretas com suas comunidades”, disse Janine Yorio, CEO da Everyrealm.

E não só de celebridades vive a Everyrealm. No último mês, uma rodada de investimentos de série A foi liderada pela Andreessen Horowitz e contou com a participação de grandes nomes do mercado de criptoativos, como Coinbase, Animoca Brands e Dapper Labs. A startup, inclusive, chegou a creditar a Andreessen Horowitz a apresentação de sua iniciativa às celebridades que elevaram o investimento da rodada de série A para US$ 62,5 milhões.

A empresa investe em um mercado milionário. Ao comprar terrenos virtuais em metaversos como The Sandbox e Decentraland para construir empreendimentos, a Everyrealm está inserida em um dos setores mais promissores da tecnologia blockchain. Segundo dados da MetaMetric Solutions, cerca de US$ 501 milhões em terrenos virtuais já foram vendidos apenas em 2021, e um único usuário chegou a pagar R$ 2,5 milhões para ser vizinho do rapper Snoop Dogg.

