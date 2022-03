De patricinha a entusiasta cripto: investimentos de Paris Hilton no setor

Desde que alcançou o estrelato no reality show “The Simple Life”, Paris Hilton viveu uma carreira multifacetada como empresária, influenciadora, ativista, DJ, designer, filantropa, apresentadora, atriz, chef, modelo, escritora e investidora, de acordo com sua biografia. Tudo isso sem contar que, desde 2016, a patricinha mais querida pelo público nos anos 2000 pôde multiplicar seus ganhos a partir do investimento em criptomoedas.

Foi nesse ano que a herdeira de uma das redes de hotéis mais famosas do mundo contou ao The Guardian que “ficou amiga” dos criadores da Ethereum, e assim passou a investir em ether, a criptomoeda nativa da rede, e bitcoin. Na época, cada uma custava US$ 10 e US$ 1 mil, respectivamente, segundo dados do Coin Metrics. Desde então, o investimento de Paris valorizou em níveis surpreendentes, com o preço chegando a incríveis US$ 4.878 e US$ 69 mil em 2021, de acordo com o CoinGecko.

“Eu realmente acredito neles”, disse Paris à CNBC, se demonstrando bastante otimista quanto aos criptoativos e contando que costuma aproveitar movimentos de queda para investir. “No momento, o que fiz, que é o que as pessoas dizem, é comprar a queda”, disse ela, em janeiro, ao portal de notícias.

Na época, o preço da maioria das criptomoedas operava em quedas de 40 a 70% desde suas máximas históricas, após uma série de medidas do banco central norte-americano para conter a inflação no país. Atualmente, o movimento ainda perdura, com o recente aumento da taxa de juros nos EUA e a guerra entre Rússia e Ucrânia abalando o cenário geopolítico e econômico.

Entusiasta de longa data das criptomoedas, “ParisHilton.eth”, como se autodenomina no Twitter, não fica de fora das inovações propostas pelo blockchain, principalmente as que habitam a rede Ethereum. As principais apostas da herdeira para o futuro da tecnologia são os NFTs e o metaverso, por meio dos quais ela já lançou uma série de projetos.

Eleita a 7ª pessoa mais influente no mundo dos NFTs pela Forbes e vencedora do prêmio “Melhor NFT de Caridade” do NFT Awards em 2020, Paris Hilton enxerga os tokens não-fungíveis como “o futuro da arte”, enquanto o metaverso seria “o futuro das baladas, sair, interagir com pessoas e ser social”. Essas declarações foram feitas durante sua participação no programa “The Tonight Show”, onde Paris presenteou o apresentador Jimmy Fallon e a plateia com NFTs de sua mais recente coleção, chamada “Forever Fairytale”, que conta com colagens de memórias suas com seu novo marido, Carter Reum.

Always representing my fam!🥰 Love everyone in this amazing community so much & want the whole world to understand & know!🚀💫 https://t.co/SQXF3fsVxJ — ParisHilton.eth (@ParisHilton) January 25, 2022

"Sempre representando minha família! Amo todo mundo nessa comunidade incrível e quero que o mundo todo conheça e entenda!", respondeu Paris, à um fã que elogiou a ação da famosa no programa de TV norte-americano.

Quanto ao metaverso, sua estreia foi com uma festa de Ano Novo na plataforma de jogos Roblox. A investidora usou o seu espaço no universo virtual, chamado de Paris World, para sediar o evento que, segundo ela, contou com uma multidão duas vezes maior que o público da virada do ano para 2022 na Times Square, em Nova York.

E a entrada de Paris Hilton para o metaverso não parou por aí. Na última semana, ela anunciou em grande estilo sua parceria com The Sandbox, uma das principais plataformas de metaverso descentralizado da atualidade. O anúncio foi feito com um set especial da DJ na SXSW, feira de tecnologia nos Estados Unidos que também recebeu grandes nomes para o setor, como Mark Zuckerberg.

If you're attending SXSW and are a virtual LAND owner 🏞, you're on fast track for The Sandbox private party on Tuesday 03/15, with a special guest and DJ Paris Hilton DM for RSVP 🤘 pic.twitter.com/L7pBnaDxEp — Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) March 14, 2022

"Acredito muito no metaverso e na forma como as tecnologias web3 estão capacitando criadores, jogadores e artistas", disse Hilton em um comunicado de imprensa ao Decrypt. "É um movimento e uma comunidade tão importante do qual tenho orgulho de fazer parte. Mal posso esperar para que as pessoas vejam as experiências incríveis que eu e The Sandbox trazemos para o metaverso”.

Com uma fortuna avaliada em US$ 300 milhões, segundo dados do Celebrity Net Worth, o potencial de Paris Hilton nos investimentos ainda pode ir longe. O metaverso já movimenta milhões só no Brasil e recebe o apoio de bancos, grandes empresas e celebridades em um ritmo frenético, enquanto os NFTs e criptoativos apresentam adoção recorde.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok