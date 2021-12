Usuário paga R$ 2,5 milhões para ser vizinho de Snoop Dogg no metaverso

Um investidor de criptomoedas, conhecido no mercado como “P-Ape”, pagou cerca de 2,5 milhões de reais pelo terreno “Wave 1 – 3 × 3 Estate S [12, -75]”, localizado ao lado do terreno de Snoop Dogg no metaverso The Sandbox.

O investidor pagou um total de 71.000 unidades de SAND, a criptomoeda nativa do jogo, para ser vizinho do “Snoopverse”,que é como ficou conhecido o conjunto de terrenos comprado por Snoop Dogg depois de uma parceria com o The Sandbox.

Assim como na vida real, no metaverso de The Sandbox o detentor de um terreno pode empreender da forma como achar melhor e, portanto, pode construir cassinos, prédios, casas no qual delega missões aos participantes do jogo. Além disso, também é possível alugar o terreno para outro empreendedor.

Embora “P-Ape” ainda não tenha revelado seus planos para a vizinhança com Snoop, o astro americano já declarou que pretende recriar sua mansão no metaverso no qual seus novos vizinhos terão acessos a recursos com o tema Snoop Dogg, incluindo o Snoopverse Early Access Pass, que dará aos proprietários acesso antecipado às criações de Snoop Dogg no metaverso.

Além disso, haverá na região uma estátua de Snoop e o carro Brown Sugar.

A equipe do Sandbox observa que, para resgatar a propriedade ao lado do Snoop, o vencedor do leilão deve primeiro escrever para o The Sandbox e obter instruções sobre como transferir este token com a equipe. “A equipe do The Sandbox… irá, em troca, transferir a propriedade para ele ou ela”, explica a empresa na descrição da venda.

Em termos de vendas de mercado, The Sandbox deteve as maiores estatísticas de vendas no período de sete dias na semana passada, com 4.433 vendas no valor de 70 milhões de dólares. As maiores vendas de terrenos na semana passada foram vendidas por 14-15 ether, ou 8.000 SAND para cerca de 10.000 SAND por lote.

Terrenos virtuais

O terreno digital está em alta demanda no que já é um mercado altamente lucrativo, como revelaram os números de vendas de tokens não fungíveis (NFTs) e do metaverso da semana passada.

Dados da plataforma de métricas do setor NonFungible.com indicam que houve mais de 300 milhões de dólares em vendas de NFTs na última semana. Desse total, quase um quarto foi de terrenos digitais no metaverso The Sandbox.

Na semana passada, cada uma das dez principais vendas de NFT em metaverso entre as cinco coleções mais famosas foi para os terrenos digitais dentro dos jogos.

O The Sandbox negociou um volume total de 70,5 milhões de dólares por 4.433 ativos na semana passada — tornando-se a coleção de metaverso que arrecadou mais dinheiro.

Embora a Decentraland tenha se classificado em segundo lugar em volume total negociado, as dez vendas de NFT mais caras do metaverso durante a semana passada, variando de 225.000 MANA (758.250 dólares) a 50.000 MANA (220.000 dólares), foram todas no mundo virtual baseado na Ethereum. A Decentraland negociou 6,6 milhões de dólares em volume por 399 ativos na semana passada.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

