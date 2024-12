Conheça as 5 criptomoedas que mais dispararam em um 2024 “explosivo”; ganhos chegam a 750%

2024 foi um ano muito positivo para as criptomoedas. Desde a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA até a eleição de Donald Trump em novembro, o setor teve avanços consideráveis e uma série de recordes. Quando o assunto é valorização, cinco criptomoedas entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado se destacaram, e nenhuma delas foi o bitcoin.

Confira a lista completa as criptomoedas que mais valorizaram em 2024 até esta segunda-feira, 30 de dezembro, entre as 20 maiores do mundo em capitalização:

1. Hyperliquid (HYPE): + 753%

2. Sui (SUI): + 416%

3. Dogecoin (DOGE): + 250%

4. XRP (XRP): + 230%

5. Hedera (HBAR): + 215%

Da lista, HYPE ganhou a liderança. Recém-lançada, a criptomoeda foi destaque no final de 2024 por sua plataforma criada especificamente para melhorar a performance de aplicações DeFi, uma das principais tendências do ano.

Em dezembro de 2024, dados do The Block Pro mostram que o volume negociado em corretoras descentralizadas atingiu um recorde de US$ 320 bilhões.

A criptomoeda SUI também teve um forte "rali de final de ano", disparando a partir de outubro de 2024. Sua plataforma, que busca promover uma melhor usabilidade da tecnologia blockchain, foi destaque ao longo do ano.

XRP e DOGE, por outro lado, se beneficiaram da eleição de Donald Trump em novembro para apresentar altas expressivas.

A XRP disparou após uma fala do futuro presidente dos Estados Unidos dar a entender que criptomoedas desenvolvidas no país, como a XRP, podem se beneficiar de isenção ou descontos fiscais. Além disso, a DOGE, criptomoeda favorita do bilionário Elon Musk, disparou quando o empresário nomeou seu futuro departamento no governo americano com a sigla em referência à moeda.

A Hedera, última da lista, faz parte de uam plataforma que busca promover uma rede sustentável para a economiza descentralizada. A criptomoeda HBAR disparou a partir de novembro deste ano, acumulando ganhos que a colocaram na quinta posição entre as criptomoedas que mais dispararam até o dia 30 de dezembro de 2024.

Apesar se não estar na lista, o bitcoin foi um dos grandes protagonistas do ano de 2024. Se consagrando mais uma vez como a maior criptomoeda do mundo, o bitcoin ainda ultrapassou a Meta, prata e Saudi Aramco para se tornar o sétimo ativo mais valioso. Além disso, a criptomoeda acumulou alta de mais de 100% no ano.

