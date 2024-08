Computação Quântica é a bola da vez em tecnologia e finanças

Em pouco mais de 30 anos, a indústria financeira passou por uma série de transformações, e os desafios permanecem constantes, especialmente na segurança tecnológica transacional. Atualmente, blockchain, tokenização, Drex e Inteligência Artificial estão no ranking de novas soluções, no entanto, uma outra tendência passa a ser melhor explorada para aperfeiçoar o processamento de dados, performance e suas soluções: a Computação Quântica.

Para explicar essa narrativa histórica, Carlos Bonetti, diretor executivo do Banco BV, é o convidado do podcast do Future of Money, da EXAME. Ele, que nos anos 90 já atuava no Banco do Brasil, onde fez carreira e se aposentou, agora lidera a maior financeira de veículos do país, buscando entender e participar da construção do futuro do dinheiro e soluções tecnológicas. Assista ao vídeo:

