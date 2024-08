Plano Real, 30 anos: Qual o legado e o futuro da moeda? Veja episódio final da série da EXAME

Após oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), o real sofreu um grande teste com a alternância de poder e a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto e uma grande desvalorização da moeda. Quais eram os temores do mercado? Houve risco de a inflação voltar para assombrar os brasileiros?

"Depois de oito anos de estabilização da nova moeda, o real passou por uma forte desvalorização nas eleições de 2002, quando a alternância de poder na Presidência deixou o mercado apreensivo. Após a transição, no entanto, o novo governo manteve o tripé econômico e o real seguiu forte, inclusive diante da crise de 2008, que foi enfrentada sem grandes impactos pelo Brasil. No quinto episódio da série “Plano Real – 30 Anos”, uma realização EXAME, contamos como o país passou por solavancos na economia antes da passagem de faixa de FHC para Lula, os anos de boom das commodities e formação de reservas, a estratégia adotada pelo Banco Central para lidar com a crise de 2008, o legado consolidado da moeda após tantos desafios, a herança tecnológica dessas décadas na área financeira e o futuro do real agora em sua forma digital, o DREX."