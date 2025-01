Como vencer o jogo emocional e lucrar com criptomoedas?

O mercado cripto é um espelho do sentimento dos investidores. É um ambiente em que a alta volatilidade constante esbarra em uma infinidade de informações (e desinformações) para criar um território fértil para erros emocionais.

Entre as muitas armadilhas, duas emoções se destacam como as principais vilãs. Por serem extremamente comuns, ganharam até nomenclaturas especiais: FOMO (Fear of Missing Out) ou, em português, “medo de ficar de fora” e FUD (Fear, Uncertainty and Doubt) ou “medo, incerteza e dúvida”.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Se não forem controladas, ambas podem comprometer a saúde do seu portfólio.

Me responda:

Você já comprou uma cripto sem utilidade só porque o Elon Musk trocou a foto dele pelo meme do projeto em seu perfil do X?

Você já vendeu suas posições às pressas em algum ativo porque um influenciador disse que em alguns dias ele não ia “valer nada”?

Então, você já caiu nessas armadilhas sentimentais. Tudo bem, todo mundo já passou por isso. Eu mesmo já sofri desses males.

Quer saber todas as novidades do mercado cripto mas está sem tempo? A newsletter do Future of Money é a solução. Assine!

Veja só o poder que essas emoções têm. Uma pesquisa recente da corretora Kraken sobre o tema, feita com mais de 1.200 investidores nos EUA, levantou que:

63% dos entrevistados haviam tomado decisões emocionais que afetaram negativamente suas carteiras.

84% admitiram agir com base no FOMO durante picos de preço.

81% relataram tomar decisões de investimento baseadas em FUD.

Do total, 88% disseram sentir que perderam ganhos importantes.

O que isso significa?

Que investidores precisam aprender a lidar com essas forças psicológicas para aumentar suas chances de sucesso.

Então, vamos entender mais a fundo o que significam FOMO e FUD, como influenciam o julgamento do investidor e, principalmente, como dominá-los — em vez de ser dominado por eles!

FOMO: inimigo número 1

As histórias não só são criadas rapidamente na criptoesfera, como se espalham de forma mais veloz ainda.

Imagine que você acabou de ver um post no X (antigo-Twitter) de um sujeito dizendo ter multiplicado seu capital por 20 ao investir em um token desconhecido. É natural sentir que você ficou para trás. É nessa hora que o FOMO tenta te seduzir: “Se você não comprar agora, vai sair perdendo”.

O problema é que essas narrativas raramente mencionam os riscos ou os outros inúmeros investidores que tiveram prejuízos tentando fazer a mesma façanha.

Essa sensação de estar em desvantagem é amplificada por infinitos conteúdos nas redes sociais e notícias espalhadas pela internet.

Por que o FOMO é perigoso?

Pode levar você a:

Comprar ativos no pico de preços, pouco antes de uma forte correção.

Se fixar no curto prazo, deixando de ampliar a sua visão do mercado como um todo.

Ignorar análises em função da pressa.

Assumir riscos desnecessários, como excesso de alavancagem, investindo mais do que você pode ou está disposto a perder.

Exemplos de FOMO

Quando uma moeda dispara 20% em poucas horas e você compra sem análise, só para "não perder o movimento".

Ver amigos ganhando dinheiro com uma nova altcoin e investir sem pesquisar o projeto.

Comprar depois de ouvir influenciadores falando "última chance de comprar abaixo de $X".

Aumentar posição após uma sequência de altas, mesmo com preço já elevado.

Aportar mais do que deveria por medo de o preço "nunca mais voltar para esses níveis".

Como controlar o FOMO

Primeiro, é importante reconhecer os gatilhos para poder controlá-los. Alguns deles:

Vontade de entrar "a qualquer preço"

Medo de "perder a alta infinita"

Ansiedade ao ver outros lucrando

Decisões baseadas na opinião de influencers

Depois de identificar o gatilho, faça perguntas como:

Por que quero entrar agora?

Que análise dá suporte a essa decisão?

Esse movimento é sustentável?

Estou seguindo meu plano?

Algumas estratégias para reequilibrar o nível emocional também são fundamentais, como

Parar de olhar o preço toda hora

Diminuir o tempo nas redes sociais

Silenciar notificações de grupos relacionados a cripto

Dar um tempo de 24h antes de tomar decisões importantes

Além disso, planeje-se:

Estabeleça limites claros de investimento por projeto, dividindo o capital em partes menores — para diminuir o risco de colocar impulsivamente muito dinheiro em alguma moeda.

Defina pontos de entrada antes dos movimentos.

FUD: inimigo número 2

Nem todas as histórias contadas são positivas e instigam os investidores a comprar de maneira impulsiva como no FOMO. Às vezes, elas são negativas e repelentes. É quando o FUD entra em cena.

Se o FOMO estimula entradas precipitadas, o FUD resulta em saídas antecipadas e até mesmo em paralisia.

Por que o FUD é perigoso?

Pode levar você a:

Seguir a multidão em vez de fazer suas próprias análises e tomar decisões informadas.

Deixar de abraçar boas oportunidades ou sair com antecedência de posições que poderiam ser lucrativas.

Desviar do seu plano de investimento e comprometer seus objetivos financeiros de longo prazo.

Focar só nos aspectos negativos e superficiais, negligenciando fundamentos sólidos.

Criar um ciclo de negatividade, ou seja, você segue atrás de informações que confirmem suas preocupações, reforçando ainda mais o medo e a incerteza.

Exemplos de FUD

Quando uma notícia negativa sobre uma cripto surge e você vende imediatamente, sem investigar se a informação procede.

Ver comentários pessimistas em fóruns e redes sociais, e decidir sair de uma posição sem uma análise mais aprofundada.

Reduzir sua posição após uma série de quedas, mesmo que o projeto tenha fundamentos sólidos.

Evitar investir em um projeto promissor por medo de que o mercado esteja prestes a desabar.

Como controlar o FUD

Identifique os gatilhos:

Medo de perder tudo

Ansiedade ao ver outros vendendo

Decisões baseadas em notícias alarmistas

Sensação de que o mercado está contra você

Depois de identificar o gatilho, faça perguntas como:

Por que quero sair agora?

Que análise dá suporte a essa decisão?

Esse movimento é temporário ou sustentável?

Estou seguindo meu plano?

O que vai te ajudar a não ceder ao FUD:

Definir pontos de saída: estabeleça claramente quando você pretende realizar lucros e se mantenha firme ao plano, sem deixar para tomar decisões no calor do momento.

Desenvolver a visão de longo prazo: foque em um horizonte mais amplo. Quedas de curto prazo não devem ser motivo de preocupação se os fundamentos do ativo continuarem fortes.

Estude muito bem os projetos: assim você terá informações sólidas para amortecer a tentação de vender no desespero.

Uma estratégia que eu adoto e funciona muito bem no combate ao FOMO e ao FUD é o Dollar-Cost Averaging. Com o DCA, você faz aportes regulares independentemente do preço da cripto no momento da compra.

Essa prática suaviza os efeitos da volatilidade, reduzindo a pressão emocional de tentar prever o momento perfeito para entrar ou sair do mercado.

Através dela, você consegue estabelecer uma rotina de investimento que é menos suscetível a decisões impulsivas. A consistência na compra de ativos em intervalos regulares ajuda a manter a disciplina, evitando que você seja influenciado por notícias alarmistas ou por medo de perder uma oportunidade.

A estratégia também te ajuda a manter o foco no longo prazo, em vez de se preocupar com cada flutuação de curto prazo, o que acaba sendo exaustivo para qualquer investidor. Ter consciência de que você está investindo de maneira consistente e disciplinada dá uma sensação maior de controle e segurança. Experimente!

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok