Como uma boa estratégia pode vencer a emoção no mercado cripto

COO da Webull analisa volatilidade do bitcoin, vieses de investidores e avanço de bancos e stablecoins no sistema financeiro

Da Redação
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09h30.

O bitcoin realmente consegue se provar como reserva de valor ou continua atrás do ouro nessa corrida? O bitcoin morreu de vez ou essa é uma boa oportunidade para comprar? E será que os bancos tradicionais estão prontos para abraçar de vez o mundo cripto através das stablecoins e da tecnologia blockchain?

No episódio de hoje, Fabio Macedo, COO da Webull, plataforma americana iniciou suas operações no Brasil em 2024, analisa essas questões. Ele fala sobre a volatilidade que reacende dúvidas sobre o papel do bitcoin, explica como os vieses cognitivos influenciam decisões de investimento e discute os movimentos dos grandes bancos em direção a cripto. Assista ao vídeo.

