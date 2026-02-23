Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Com bitcoin em US$ 66 mil, cenário ainda é de cautela para cripto

Maior criptomoeda do mundo deve operar de forma lateralizada no curto prazo, segundo um especialista da Bitget

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10h35.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

Nesta segunda-feira, 23, o bitcoin é negociado com pouca variação de preço. Segundo um especialistada Bitget, a maior criptomoeda do mundo pode apresentar movimento de lateralização, com o cenário ainda de cautela entre investidores.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 66.266, com alta de 0,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula queda de 3,7%.

  • Invista em ouro de verdade pela Mynt, plataforma do BTG Pactual. Com PAXG, você protege seu patrimônio com liquidez 24/7 e compra fracionada direto no app. Comece a partir de R$ 10.

O que está acontecendo com o bitcoin?

"O bitcoin segue pressionado em meio ao aumento da incerteza sobre a política comercial dos Estados Unidos. A escalada das tarifas reduziu o apetite por risco e impactou mercados como ações e outros ativos mais sensíveis ao cenário macro. Com o temor de desaceleração do crescimento global e condições de liquidez mais restritas, investidores têm diminuído exposição a ativos mais voláteis, movimento reforçado pela venda por parte de grandes detentores", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

Previsão para o bitcoin

"Do ponto de vista técnico, o BTC permanece acima dos US$ 66 mil, mas ainda bem abaixo das principais médias móveis — com a EMA de 50 dias em US$ 77.427, a de 100 dias em US$ 84.845 e a de 200 dias em US$ 92.085 — o que mantém o viés estrutural fragilizado. O RSI diário em 34 indica que o momentum baixista ainda predomin", disse Guilherme Prado.

"Nesse contexto, o ativo tende a seguir operando de forma lateral a levemente pressionada no curto prazo, com o suporte em US$ 64.291 como nível-chave para conter novas quedas e evitar um movimento mais acentuado em direção aos US$ 60 mil. O cenário segue de cautela, com o macro ditando o ritmo do mercado", concluiu.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Como uma boa estratégia pode vencer a emoção no mercado cripto

Tokenização, Pix e stablecoins: Brasil no radar

2026: o próximo ciclo do sistema financeiro na América Latina

Altos impostos ameaçam liderança cripto do Brasil

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa cai e perde os 190 mil pontos com novas tarifas globais de Trump

Brasil

Relator da PEC 6x1 será escolhido no início da semana, diz Motta

Negócios

‘Agora é o momento de crescer no Brasil’, diz novo líder da Capodarte

EXAME Agro

Com foco na carne bovina, Brasil e Coreia do Sul avançam em negociações