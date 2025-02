Como o blockchain pode transformar as remessas internacionais?

Por André Carneiro*

As remessas internacionais representam um mercado global crucial, movimentando bilhões de dólares anualmente entre países. Tradicionalmente, esse processo tem sido complexo, caro e demorado. No entanto, a tecnologia blockchain emerge como uma solução inovadora capaz de resolver diversos desafios existentes no envio de dinheiro entre fronteiras.

Algumas empresas já estão utilizando blockchain para este processo, como a Ripple, que oferece soluções de transferência internacional para instituições financeiras, a TransferWise que utiliza tecnologia blockchain para transferências mais rápidas e a Stellar, focada em remessas para países em desenvolvimento.

Desafios das remessas internacionais

Atualmente, as transferências internacionais enfrentam diversos problemas, como altas taxas de transação, no qual as instituições financeiras tradicionais cobram de 7-10% do valor total da remessa. Tempo de processamento longo e que levam de 2 a 5 dias úteis para serem concluídas.

Complexidade regulatória, com diferentes regulamentações em cada país, dificultam o processo de transferência e, por fim, a falta de transparência, no qual os usuários, muitas vezes, não conseguem rastrear com precisão o status de suas transferências.

Como o blockchain resolve?

A tecnologia blockchain elimina intermediários, permitindo transferências diretas entre remetente e destinatário. Isso pode reduzir as taxas de transação em até 90%, tornando as remessas mais acessíveis para trabalhadores migrantes e famílias.

As transações em blockchain podem ser processadas em minutos, independentemente da distância geográfica, em comparação com dias no sistema bancário tradicional, além de permitir que os usuários rastreiem suas transferências em tempo real com total transparência.

Com relação a segurança, a natureza descentralizada e criptografada do blockchain torna as transações extremamente seguras, reduzindo significativamente os riscos de fraude. Entretanto, apesar do potencial, existem barreiras à adoção do uso da tecnologia, como o caso de uma regulamentação governamental variada, a necessidade de infraestrutura tecnológica e um baixo conhecimento técnico do público geral.

Para os próximos anos, espera-se que mais instituições financeiras adotem soluções blockchain e que os custos de transação sejam diminuídos. Para finalizar, o blockchain tem o potencial de revolucionar completamente o mercado de remessas internacionais, oferecendo soluções mais rápidas, baratas e seguras.

Embora ainda existam desafios, a tendência é de crescente adoção dessa tecnologia disruptiva. O blockchain não é apenas uma tendência, mas uma realidade que está transformando as transferências internacionais de dinheiro.

*André Carneiro é CEO da BBChain.

