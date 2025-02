Tether, criadora do maior "dólar digital" do mercado, compra participação na Juventus

A Tether, empresa responsável pela emissão da USDT, anunciou nesta sexta-feira, 14, que adquiriu uma participação minoritária na Juventus Football Club, se somando ao grupo de controladores do time de futebol. O movimento é o primeiro do tipo realizado pela empresa de stablecoins.

Até o momento, a Tether não informou qual foi o valor do investimento acordado e o tamanho da participação adquirida. Atualmente, a companhia é uma das maiores do mercado de criptomoedas, sendo responsável pela maior criptomoeda pareada ao dólar do mundo, a USDT.

Recentemente, a empresa reportou que encerrou 2024 com US$ 7 bilhões em capital excedente, um crescimento significativo em relação aos US$ 1 bilhão reportados no final do terceiro trimestre. Os resultados financeiros expressivos da companhia abriram portas para novas operações.

Em dezembro, a Tether anunciou um investimento de US$ 775 milhões na empresa de rede social Rumble, além da aquisição de US$ 1,39 bilhão em participações na empresa alemã de tecnologia Northern Data. O investimento na Juventus se soma a essa lista de operações fora do mundo cripto.

Atualmente avaliada em 960 milhões de euros, a Juventus é um dos maiores e mais famosos clubes de futebol da Europa. As ações da companhia foram beneficiadas pelo anúncio, chegando a saltar mais de 4% antes de devolver parte dos ganhos antes do fechamento do mercado.

Segundo a Tether, o investimento foi realizado pela sua subsidiária de capital de risco. O objetivo com a operação é intensificar a integração entre criptoativos e o mundo dos esportes, com a aquisição ocorrendo na estreia de um acordo de patrocínio firmado em 2023 com o jogador Lugano.

O novo ciclo de alta das criptomoedas em 2024 resultou em uma injeção de capital para as empresas e a retomada de anúncios de parcerias e patrocínios no mundo dos esportes. Corretoras como a Kraken, a Bitpanda, a Crypto.com e a Bitget também anunciaram investimentos nessa área.

O novo investimento da Tether também animou investidores do fan token da Juventus. O ativo digital chegou a saltar mais de 200% após o anúncio da aquisição. No momento, ele opera com uma alta de 99,7%, cotado a US$ 2,10, segundo dados da plataforma CoinGecko.