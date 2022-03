Como o avanço da regulação nos EUA pode impactar o preço das criptomoedas?

Na última semana, Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, assinou uma ordem executiva inédita sobre as criptomoedas, que irá servir como base para o início da construção da regulação do setor nos EUA. No documento, diferentemente do que o mercado imaginava por conta dos últimos comunicados da SEC sobre criptomoedas, o posicionamento trouxe otimismo para o mercado, principalmente por transparecer que a regulação será “mais leve” e pró-inovação.

Paralelamente ao avanço da regulação nos EUA, em meio a um cenário de incertezas por conta do conflito no Leste Europeu, na contramão do mercado, a Luna, criptomoeda nativa da rede Terra, atingiu uma nova máxima histórica, revelando o aumento da busca por criptomoedas e stablecoins como alternativas as moedas fiduciárias em um cenário de guerra.

Mas por que a regulação de cripto nos EUA pode ser positiva para o mercado? Quais são os motivos por trás da narrativa dos EUA em relação as criptomoedas? E por que a Luna disparou?

Ficou curioso? Então acompanhe Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto e Lucas Josa em uma discussão sobre o mercado cripto e descubra a resposta para todas essas perguntas:

