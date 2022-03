Com temor de vazamento nuclear, preço do bitcoin cai e volta a US$ 39.000

O preço do bitcoin voltou a cair nesta sexta-feira, 4, após ter ameaçado uma recuperação neste início de março. Voltando ao patamar de preço dos últimos dias de fevereiro, a criptomoeda é negociada novamente abaixo dos 40.000 dólares e, segundo especialistas, a resposta para o movimento está no temor de investidores quanto ao risco de um desastre nuclear provocado pela Rússia.

A invasão da Rússia na Ucrânia tem provocado uma série de consequências no mercado cripto. Logo que o conflito foi iniciado, o preço dos ativos digitais, como de todos os mercados de risco globais (como ações), despencou.

A recuperação, entretanto, foi tão rápida quanto breve: três dias após o início da invasão russa, o bitcoin saltou de cerca de 38.000 dólares para quase 45.000. O movimento de alta, por sua vez, foi interrompido na madrugada desta sexta (no horário de Brasília), quando recuou para 42.000, e ainda mais ao longo do dia, até os atuais 39.200 dólares.

Esta nova queda, segundo especialistas, foi motivada pelo temor de um desastre nuclear após os ataques da Rússia à usina nuclear Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia. As instalações chegaram a ser incendiadas após bombardeio, gerando temores sobre um vazamento potencialmente mais grave do que aquele que aconteceu em Chernobyl, também na Ucrânia, em 1986 - um dos maiores desastres nucleares da história.

Imediatamente após a circulação das primeiras informações sobre o ataque, o bitcoin despencou 5%, de 42.700 para 40.600. Ao longo do dia, o movimento de baixa se intensificou, e mesmo as notícias dando conta de que não há, por enquanto, risco de vazamento nuclear, foram suficientes para reverter a situação.

O cenário foi o mesmo para a maioria dos principais criptoativos do mercado. Entre os 50 maiores ativos digitais do mundo por valor de mercado, todos operam em queda em relação ao preço de 24 horas atrás, com exceção das stablecoins que, por natureza, e como o próprio nome sugere, têm valor estável.

Ao mesmo tempo, informações sobre aumento da atividade na rede Bitcoin, motivada principalmente sobre a procura de cidadãos russos pela criptomoeda, como forma de se proteger contra a desvalorização do rublo russo, que despencou após o início da guerra e as sanções econômicas impostas por países ocidentais, também não entusiasmaram o mercado a ponto de empurrar o preço do bitcoin para cima.

Recentemente, o número de carteiras com saldo de bitcoin superior a zero também atingiu um valor recorde, passando de 40 milhões pela primeira vez na história. O aumento da adoção, pelo menos por enquanto, não tem conseguido se sobrepor às preocupações do mercado com relação aos desdobramentos políticos e econômicos em decorrência dos conflitos na Ucrânia.

